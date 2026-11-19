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В начале ноября частная оборонная компания Carmine Sky поставила на боевое дежурство в Киеве лазерную установку "Блиск", предназначенную для перехвата ударных дронов. Об этом представитель компании Александр рассказал изданию BBC News Украина. Система развернута для усиления защиты критически важной инфраструктуры от постоянных волн барражирующих боеприпасов.

По словам разработчиков, мощность боевого лазера составляет 4 кВт. Заявленная дальность поражения воздушных целей достигает 1000 метров.

Технические расчеты показывают, что для прожигания корпуса и критических узлов компактного FPV-дрона достаточно долей секунды, тогда как для разрушения фюзеляжа более массивного ударного БПЛА типа Shahed-136/"Герань" требуется несколько секунд непрерывной фокусировки луча.

Физические ограничения и факторы боевой эксплуатации

Несмотря на высокую скорость реагирования, за первые дни дежурства установка не уничтожила ни одной цели. В компании прямо признают главную уязвимость систем направленной энергии: в ноябре в Киевской области наблюдалась затяжная туманная и облачная погода.

Влажная среда, капли воды и взвешенные частицы в воздухе преломляют и рассеивают лазерное излучение, резко снижая эффективную плотность светового потока на расстоянии.

Разработчики подчеркивают, что комплекс "Блиск" является отдельной разработкой и не имеет прямого отношения к украинскому лазерному проекту "Тризуб", о котором сообщалось в 2024 году.

По информации компании Celebra Tech, комплекс "Тризуб" ориентирован на сбивание разведывательных беспилотников на расстоянии до 1500 метров, а для FPV-дронов его зона гарантированного поражения составляет 800–900 метров.

Частная ПВО под эгидой Воздушных сил

Компания Carmine Sky получила официальное разрешение на развертывание собственных подразделений ПВО в январе 2026 года. Ее мобильные группы прикрывают промышленные, логистические и энергетические объекты в семи областях Украины, при этом небо над Киевом и рядом других городов подразделения защищают бесплатно. Ранее, в апреле, компания внедрила стационарные башни с дистанционно управляемыми пулеметными модулями Sky Sentinel.

Лазерные технологии рассматриваются как экономически выгодная замена стрелковому и ракетному вооружению. В отличие от пулеметных башен, лазерный выстрел стоит копейки, не требует дефицитного боекомплекта и исключает угрозу падения обломков зенитных снарядов на жилые кварталы.

Все негосударственные подразделения действуют под непосредственным оперативным контролем Командования Воздушных сил ВСУ в рамках совместного проекта Минобороны, к которому присоединились около сотни предприятий.

Мировой контекст разработок лазерного и электромагнитного оружия

Создание систем направленной энергии является глобальным трендом на фоне насыщения фронта дешевыми беспилотниками. В частности, в начале ноября стало известно, что китайские военные протестировали систему Guangjian на редкоземельных волокнах, которая удерживает непрерывный луч в течение получаса благодаря парафиновому охлаждению.

Параллельно турецкая компания Aselsan продемонстрировала микроволновый комплекс EJDERHA для подавления электроники роев БПЛА. В то же время обнаружение таких малогабаритных угроз в Украине обеспечивается сетью РЛС, для чего ранее был организован ремонт радаров SKYctrl.

Появление установки "Блиск" на дежурстве в Киеве свидетельствует о переходе лазерного оружия с полигонов в фазу реальных боевых испытаний. Несмотря на строгие ограничения из-за осенне-зимней погоды, развитие линейки лазеров в составе эшелонированной обороны способно снизить расход дорогостоящих зенитных ракет на барражирующие боеприпасы противника.