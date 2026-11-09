В Китае провели испытания лазерной системы ПВО Guangjian: как она уничтожает рои дронов

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На секретном военном полигоне в северо-западном пустынном регионе Китая прошли масштабные испытания новейших средств противовоздушной обороны. В ходе испытаний комплексы отражали имитированную массированную атаку ударных беспилотников, приближавшихся к условному объекту с разных направлений на сверхнизких высотах.

Благодаря интеграции радиолокационных станций с фазированной антенной решеткой и инфракрасных датчиков установки смогли обнаружить и нейтрализовать цели еще до их приближения к зоне поражения, о чем сообщает издание Kun.uz.

Главным элементом этих учений стали системы семейства Guangjian, что в переводе означает "Световая стрела". Разработкой этого вооружения занимается Институт производственных технологий Государственной авиационной корпорации Китая (AVIC MTI), расположенный в Пекине.

Согласно данным профильных ресурсов, в частности Army Recognition, в эту серию входят как минимум две ключевые модификации. Первая – это Guangjian-11E, специализирующаяся на некинетическом поражении и сочетающая средства радиоэлектронной борьбы и направленной энергии для вывода из строя бортовых датчиков дронов. Вторая – мобильная лазерная установка Guangjian-21A на колесном шасси, способная физически уничтожать объекты даже во время движения, что существенно повышает ее выживаемость на поле боя.

Ранее "Милитари24" сообщал, что немецкая компания Ground A испытала лазер для борьбы с роем дронов.

Какие технологические барьеры пришлось преодолеть?

Создание эффективного лазерного оружия долгое время тормозилось из-за физических ограничений материалов. Для передачи и усиления луча китайские инженеры используют сверхтонкие оптические волокна, легированные редкоземельными элементами.

Раньше процесс их вытяжки контролировался вручную, что приводило к высокому проценту брака. Однако команда под руководством Чжоу Шуйляна внедрила компьютеризированную систему автоматического контроля, которая синхронизировала ключевые показатели и позволила наладить массовое производство высококачественных волокон, отмечает Global Times.

Еще одной критической проблемой был перегрев. Увеличение мощности лазера при уменьшении габаритов установки приводит к быстрому накоплению тепла, что делает невозможной длительную стрельбу.

Исследователь Бай Чжэнь рассказал, что решением стала интеграция фазопереходного материала на основе парафина. При переходе из твердого состояния в жидкое парафин поглощает значительное количество тепловой энергии. Благодаря этому инновационному решению лазерная установка смогла работать без потери температурной стабильности, что является критически важным показателем для отражения атак "роев" беспилотников.

Интересно, что Украина также проводила испытания лазерной системы ПВО.

Почему лазеры считаются выгодным решением для ПВО?

Военный эксперт Сунь Чжунпин подчеркивает, что главным преимуществом лазерного оружия является скорость реакции и чрезвычайно низкая стоимость одного выстрела. Луч распространяется со скоростью около 300 тысяч километров в секунду, что делает время подлета к цели на стандартных дистанциях ПВО практически нулевым.

Для уничтожения дрона системе достаточно удерживать сфокусированный луч на его корпусе в течение нескольких секунд, что приводит к критическому перегреву электроники или разрушению конструкции. Это превращает лазеры в наиболее экономически целесообразное средство борьбы с дешевыми FPV-дронами и барражирующими боеприпасами, применение против которых традиционных зенитных ракет является финансово неоправданным.

В то же время аналитики предостерегают от переоценки этих систем. Несмотря на заявления китайских государственных СМИ, точные тактико-технические характеристики, такие как мощность в киловаттах и максимальная дальность поражения, остаются строго засекреченными. Кроме того, лазерное оружие имеет фундаментальные физические ограничения: его эффективность резко падает в сложных погодных условиях, таких как густой туман, дождь, пыльные бури или сильное задымление. Необходимость удерживать фокус на одной точке также затрудняет перехват высокоскоростных или активно маневрирующих целей.

Что было известно ранее?

Стоит напомнить, что комплексы серии Guangjian уже проходили испытания в реальных условиях. В сентябре 2025 года во время масштабных мероприятий в Пекине корпорация AVIC развернула эти системы для защиты воздушного пространства над ключевыми районами столицы и международным аэропортом.

Параллельно с тяжелыми мобильными установками военно-промышленный комплекс КНР активно развивает и ультрапортативные решения. Как сообщал ресурс SCMP, летом 2026 года компания Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology представила рюкзачные лазерные комплексы Lijian-II и Lijian-III. Эти системы весом до 30 килограммов способны прожигать дроны на расстоянии до 500 метров всего за 4 секунды, что свидетельствует о комплексном подходе Китая к эшелонированию новейшей противовоздушной обороны.