Турецька електромагнітна зброя EJDERHA за секунди знешкодила 51 дрон: як вона працює

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Турецька оборонна компанія Aselsan повідомила про результати випробувань антидронової системи EJDERHA AD, яка використовує потужні електромагнітні хвилі для ураження електроніки безпілотників. Як пише видання "Оборонка", під час демонстрації 15 листопада установка знешкодила 51 дрон без застосування ракет чи звичайних боєприпасів. Випробування відбулися на полігоні Gölbek та були присвячені 51-й річниці компанії.

Як EJDERHA зупинила одразу 51 безпілотник

Випробування складалися з двох етапів. Спочатку турецькі інженери перевірили роботу установки проти двох безпілотників із дротовим керуванням. За інформацією Aselsan, обидві цілі вдалося знешкодити на відстані приблизно 1000 метрів.

Після цього провели демонстрацію протидії масованій атаці. У повітря одночасно підняли 51 дрон, які імітували групову загрозу для об'єкта, що перебував під захистом.

EJDERHA спрямувала на безпілотники потужне електромагнітне випромінювання, після чого всі апарати, за повідомленням компанії, втратили працездатність протягом кількох секунд.

Кількість дронів обрали не випадково. Так Aselsan вирішила відзначити 51 рік із дня заснування підприємства.

Генеральний директор Aselsan Ахмет Акйол назвав демонстрацію світовим досягненням, оскільки установці вдалося знешкодити стільки цілей фактично одним натисканням кнопки, не витрачаючи жодної ракети.

Водночас компанія не повідомила, на якій відстані перебували всі 51 дрон під час другого етапу. Також не оприлюднено точних параметрів випромінювання, характеристик цілей і незалежних результатів оцінювання випробувань.

Чим EJDERHA відрізняється від звичайної РЕБ

Зовні EJDERHA нагадує спеціалізовану мобільну установку протиповітряної оборони, але її головна зброя невидима.

Замість кулемета, гармати або зенітної ракети система використовує потужне електромагнітне випромінювання, яке впливає безпосередньо на електронні компоненти безпілотника.

Технологія має назву HPEM (High-Power Electromagnetics). Для генерації імпульсів Aselsan застосовує вакуумну електроніку, здатну створювати електромагнітні хвилі високої потужності.

Залежно від параметрів випромінювання та особливостей конкретного дрона, вплив може бути різним. В одному випадку електроніка тимчасово припиняє працювати, в іншому перезавантажується, а за достатньої потужності окремі компоненти можуть зазнати пошкоджень.

У цьому й полягає головна відмінність EJDERHA від традиційних засобів радіоелектронної боротьби.

Рій дронів, який знешкодили системою. Фото Aselsan

Звичайна РЕБ переважно створює радіоперешкоди, намагаючись порушити зв'язок між дроном та оператором або роботу супутникової навігації. EJDERHA натомість впливає на електронні схеми всередині самого апарата.

Тому в теорії їй не потрібно визначати частоту, на якій працює конкретний FPV-дрон, або підбирати перешкоди для його каналу керування.

Як раніше пояснював Мілітарі 24, звичайні засоби РЕБ не можуть придушити канал зв'язку дронів на оптоволокні, адже команди та відео в таких апаратах передаються кабелем, а не радіосигналом.

Електромагнітна система може діяти на такі безпілотники іншим способом. Навіть якщо керування не залежить від радіоефіру, всередині дрона залишаються електронні плати, контролери двигунів та інші компоненти, роботу яких можна порушити достатньо потужним випромінюванням.

Однак ефективність залежить від відстані, конструкції дрона та захищеності його електроніки. Тому успішний тест не означає, що EJDERHA гарантовано знешкодить будь-який безпілотник за будь-яких умов.

Як установка знаходить дрони

Для роботи EJDERHA недостатньо лише створити електромагнітний імпульс. Спочатку потрібно виявити цілі та спрямувати випромінювання в потрібний сектор.

За інформацією Aselsan, система використовує радіолокаційну станцію для виявлення повітряних загроз і оптико-електронне обладнання для їхнього супроводження.

Після визначення напрямку на ціль установка спрямовує електромагнітну енергію на безпілотники. Розробники передбачили як вузьконаправлений режим, так і ширше охоплення повітряного простору.

Останній особливо цікавий для протидії роям, коли до захищеного об'єкта одночасно наближаються десятки малих дронів.

Звичайній зенітній системі довелося б витрачати на такі цілі окремі ракети або снаряди, тоді як електромагнітна установка потенційно здатна впливати на групу безпілотників в одному секторі.

При цьому EJDERHA не є зброєю з необмеженим ресурсом. Для генерації випромінювання потрібна електроенергія, а можливості повторного застосування залежать від систем живлення, охолодження та режиму роботи.

Виробник поки не розкрив потужності установки, енергоспоживання, максимальної дальності групового ураження та інтервалів між імпульсами.

Чи працюватиме EJDERHA проти дронів на оптоволокні

Саме здатність протидіяти безпілотникам із дротовим керуванням робить нову систему особливо цікавою для українських військових.

На фронті Росія активно використовує FPV-дрони, що отримують команди через оптоволоконний кабель. Для звичайної РЕБ такі апарати є складною ціллю, оскільки немає радіоканалу, який можна заглушити.

Як розповідав Мілітарі 24 у матеріалі про розвиток дронів-ждунів, перехід на оптоволокно змусив військових шукати альтернативні способи захисту, зокрема фізичне перехоплення безпілотників.

У випадку EJDERHA спроба нейтралізації відбувається без контакту з дроном. Потужне випромінювання має вивести з ладу його електроніку незалежно від того, чи використовує апарат радіозв'язок.

Під час першого етапу випробувань Aselsan повідомила про знешкодження двох безпілотників із дротовим керуванням на відстані близько кілометра.

Утім, варто розрізняти безпілотники з різними типами дротового зв'язку. В оприлюдненому повідомленні не наведено докладної інформації про обладнання випробуваних дронів та ступінь захисту їхньої електроніки.

Тому переносити результати демонстрації на всі типи оптоволоконних FPV без додаткових випробувань було б передчасно.

Туреччина вже розпочала серійне виробництво

EJDERHA розробили як один із засобів боротьби з малими безпілотниками в багаторівневій системі протиповітряної оборони Туреччини Çelik Kubbe, відомій також як "Сталевий купол".

Вона має доповнювати інші засоби виявлення та знищення повітряних цілей, зокрема звичайні зенітні системи та комплекси РЕБ.

Генеральний директор Aselsan Ахмет Акйол заявив, що EJDERHA вже перейшла до серійного виробництва та почала розгортатися для практичного використання. Проте кількість виготовлених установок, конкретних замовників і їхню вартість компанія не назвала.

Водночас турецькі розробники не єдині, хто працює над засобами захисту від дронів, здатними доповнювати традиційну РЕБ.

В Україні також розвивають багаторівневі системи захисту, які поєднують виявлення безпілотників, радіоелектронне придушення та фізичне перехоплення. Зокрема, Мілітарі 24 розповідав про українську систему РЕБ VIK-2K, виробник якої постійно адаптує обладнання під нові типи безпілотників і способи їхнього керування.

Для EJDERHA випробування проти 51 дрона стали демонстрацією можливості одночасно впливати на велику кількість повітряних цілей. Наскільки ефективною система буде проти різних типів безпілотників у реальних бойових умовах, залежатиме від її дальності, стійкості до протидії та здатності працювати під час тривалих масованих атак.