Для Patriot створили нову "дешеву" ракету: коли і де її почнуть виробляти

Американська компанія Lockheed Martin презентувала нову ракету-перехоплювач PAC-3 ACE (Adapted Capability Effector) для зенітних ракетних комплексів Patriot. Головною перевагою новинки виробник називає ціну — новий перехоплювач коштуватиме більш ніж удвічі дешевше за сучасну ракету PAC-3 MSE.

Про нову розробку компанія повідомила під час міжнародної виставки Farnborough International Airshow у Великій Британії. За даними Lockheed Martin, PAC-3 ACE створена на базі перевірених технологій Patriot і має якнайшвидше перейти до серійного виробництва.

Головна мета — зробити перехоплення дешевшим

У сучасній війні системи Patriot змушені витрачати дорогі ракети для перехоплення великої кількості повітряних загроз. Саме тому Lockheed Martin зробила ставку на зменшення вартості нового перехоплювача.

У компанії заявляють, що PAC-3 ACE більш ніж удвічі дешевша за PAC-3 MSE — одну з основних ракет, які зараз використовуються комплексами Patriot.

Менша вартість має дозволити швидше поповнювати запаси боєприпасів і збільшити кількість доступних ракет без пропорційного зростання витрат.

Працюватиме з уже існуючими Patriot

Новий перехоплювач не потребує створення окремої системи ППО.

PAC-3 ACE побудована на основі вже існуючої системи управління вогнем PAC-3 та повністю сумісна із комплексами Patriot і системою інтегрованого бойового управління IBCS.

Завдяки цьому нову ракету можна буде інтегрувати у вже наявні батареї без масштабної модернізації.

У Lockheed Martin зазначають, що використання перевіреного програмного забезпечення також дозволяє скоротити цикл випробувань і швидше перейти до виробництва.

Для яких загроз призначена нова ракета

PAC-3 ACE створюють як універсальний перехоплювач для кількох типів повітряних цілей.

За інформацією виробника, ракета зможе знищувати крилаті ракети, реактивні засоби ураження, а також балістичні ракети ближньої та малої дальності.

Таким чином один тип боєприпасу зможе виконувати широкий спектр завдань у межах системи Patriot.

Серійне виробництво хочуть розпочати вже за три роки

Lockheed Martin заявляє, що PAC-3 ACE буде розгорнута у "рекордно короткі терміни". До виробництва планують залучити підприємства зі США та Європи.

За оцінкою видання Defence Blog, компанія має намір перейти від презентації до початкового серійного виробництва приблизно за 36 місяців. Для програми такого масштабу це вважається дуже коротким терміном.

Чому це важливо для України

Україна сьогодні є одним із найбільших користувачів систем Patriot у реальних бойових умовах. Комплекси регулярно застосовуються для перехоплення російських балістичних ракет, крилатих ракет і частини інших повітряних цілей.

Однією з головних проблем залишається висока вартість ракет-перехоплювачів і обмежені темпи їх виробництва. Якщо PAC-3 ACE справді виявиться більш ніж удвічі дешевшою за PAC-3 MSE та збереже необхідну ефективність, це дозволить швидше нарощувати запаси боєприпасів як для США, так і для союзників.

Паралельно Сполучені Штати вже працюють над збільшенням виробництва компонентів для Patriot. Дозвіл на виробництво цих ракет в Україні вже надано. Раніше Boeing уклала із Пентагоном семирічну рамкову угоду щодо триразового збільшення випуску головок самонаведення для ракет PAC-3, а частину ракет PAC-2 GEM-T для українських комплексів Patriot планують виробляти на новому підприємстві в Німеччині. Це свідчить про масштабне розширення виробничої бази системи Patriot по обидва боки Атлантики.