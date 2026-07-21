О новой разработке компания сообщила в ходе международной выставки Farnborough International Airshow в Великобритании. По данным Lockheed Martin, PAC-3 ACE создана на базе проверенных технологий Patriot и должна как можно скорее перейти в серийное производство.

Главная цель – сделать перехват более экономичным

В современной войне системы Patriot вынуждены тратить дорогостоящие ракеты для перехвата большого количества воздушных угроз. Именно поэтому Lockheed Martin сделала ставку на снижение стоимости нового перехватчика.

В компании заявляют, что PAC-3 ACE более чем вдвое дешевле PAC-3 MSE – одной из основных ракет, которые сейчас используются комплексами Patriot.

Более низкая стоимость должна позволить быстрее пополнять запасы боеприпасов и увеличить количество доступных ракет без пропорционального роста расходов.

Будет работать с уже существующими системами Patriot

Новый перехватчик не требует создания отдельной системы ПВО.

PAC-3 ACE построена на основе уже существующей системы управления огнем PAC-3 и полностью совместима с комплексами Patriot и системой интегрированного боевого управления IBCS.

Благодаря этому новую ракету можно будет интегрировать в уже имеющиеся батареи без масштабной модернизации.

В Lockheed Martin отмечают, что использование проверенного программного обеспечения также позволяет сократить цикл испытаний и быстрее перейти к производству.

Для каких угроз предназначена новая ракета

PAC-3 ACE создается как универсальный перехватчик для нескольких типов воздушных целей.

По информации производителя, ракета сможет уничтожать крылатые ракеты, реактивные средства поражения, а также баллистические ракеты ближней и малой дальности.

Таким образом, один тип боеприпаса сможет выполнять широкий спектр задач в рамках системы Patriot.

Серийное производство планируется начать уже через три года

Lockheed Martin заявляет, что PAC-3 ACE будет развернута в "рекордно короткие сроки". К производству планируется привлечь предприятия из США и Европы.

По оценке издания Defence Blog, компания намерена перейти от презентации к началу серийного производства примерно через 36 месяцев. Для программы такого масштаба это считается очень коротким сроком.

Почему это важно для Украины

Украина сегодня является одним из крупнейших пользователей систем Patriot в реальных боевых условиях. Комплексы регулярно применяются для перехвата российских баллистических ракет, крылатых ракет и части других воздушных целей.

Одной из главных проблем остается высокая стоимость ракет-перехватчиков и ограниченные темпы их производства. Если PAC-3 ACE действительно окажется более чем вдвое дешевле PAC-3 MSE и сохранит необходимую эффективность, это позволит быстрее наращивать запасы боеприпасов как для США, так и для союзников.

Параллельно Соединенные Штаты уже работают над увеличением производства компонентов для Patriot. Разрешение на производство этих ракет в Украине уже предоставлено. Ранее Boeing заключила с Пентагоном семилетнее рамочное соглашение о том, что выпуска головок самонаведения для ракет PAC-3 будет увеличено в три раза, а часть ракет PAC-2 GEM-T для украинских комплексов Patriot будет произведена на новом предприятии в Германии. Это свидетельствует о масштабном расширении производственной базы системы Patriot по обе стороны Атлантики.