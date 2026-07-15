Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Що сказав про виробництво Україною ракети до Patriot?

За словами глави держави, Україна одночасно працює над трьома напрямками посилення протиракетної оборони. Перший передбачає отримання ракет до Patriot від США в межах програми PURL за фінансування європейських партнерів.

Крім того, Київ веде переговори з європейськими країнами щодо додаткових поставок засобів протиповітряної оборони. Президент зазначив, що такі пакети допомоги не є великими, однак вони залишаються важливими для зміцнення обороноздатності країни. Також Україна має окрему домовленість із країнами Близького Сходу. Водночас її деталі поки не розголошують, оскільки реалізація залежить від розвитку ситуації в регіоні.

Найважливішим напрямком Зеленський назвав локалізацію виробництва американських ракет до Patriot в Україні. За його словами, між сторонами вже досягнуто політичної домовленості, а зараз триває робота над отриманням необхідних ліцензій. Президент наголосив, що Україна розраховує до кінця 2026 року отримати технічну можливість виробляти ці ракети власними силами. На його думку, розвиток такого виробництва стане одним із ключових кроків до посилення української протиракетної оборони та зміцнення оборонної самостійності держави.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що США можуть надати Україні право самостійно виробляти ракети до систем Patriot. За його словами, українські фахівці здатні швидко налагодити виробництво, а американська компанія допоможе створити необхідні виробничі потужності. Водночас президент США зазначив, що самі Сполучені Штати також потребують комплексів Patriot і ракет до них, тому зможуть передати Україні лише частину наявних ресурсів.

Проте, виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot в Україні навряд чи розпочнеться найближчим часом. Як повідомляє Reuters, за оцінками експертів, на запуск такого виробництва знадобиться щонайменше рік, тому наразі більш реалістичним вважають розгортання виробництва в одній з європейських країн, найімовірніше – у Німеччині. За даними Reuters, експерти пояснюють, що ракети Patriot є надзвичайно складними у виробництві, а навіть після запуску ліцензійного підприємства Україна навряд чи зможе виготовляти понад 200 – 300 ракет на рік. В