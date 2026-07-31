Український броньовик OWL-APC отримав два кулемети та посилений захист від мін

Українська компанія MAC HUB представила бронетранспортер OWL-APC із посиленим протимінним захистом, дистанційно керованим бойовим модулем та системою кругового огляду. Десантний відсік машини також можна переобладнати для медичної евакуації.

Про нову модифікацію бронемашини виробник розповів виданню "Оборонка". У MAC HUB заявили, що OWL-APC уже пройшов кодифікацію Міністерства оборони України.

Новий корпус із V-подібним днищем

OWL-APC отримав перероблений несучий корпус-монокок із повноцінним V-подібним днищем.

За даними виробника, протимінний захист відповідає вимогам STANAG 4569 Level 4a та 4b. Така форма днища має відводити енергію вибуху в боки та зменшувати навантаження на центральну частину корпусу.

У компанії наголошують, що це повинно послабити вплив ударної хвилі на екіпаж і десант у разі підриву під колесом або під центром машини.

На даху встановили модуль із двома кулеметами

Посилена конструкція даху дозволяє встановлювати на OWL-APC бойові модулі зі зброєю калібром до 30 міліметрів.

Показана версія оснащена дистанційно керованим модулем "Таврія 14,5/7,62". Він поєднує 14,5-мм кулемет КПВТ та 7,62-мм ПКТ.

За словами розробників, система керування дозволяє захоплювати та супроводжувати цілі під час руху бронетранспортера.

Дистанційні бойові модулі дедалі частіше встановлюють на українські платформи. Раніше Мілітарі 24 розповідав про самохідну турель "ШАБЛЯ К-2" з двома автоматами та дистанційним керуванням.

Захист від уламків по всьому периметру

Основна броня OWL-APC має товщину 16 міліметрів. Усередині встановили новий композитний протиуламковий підбій.

У MAC HUB стверджують, що поєднання цих елементів забезпечує захист екіпажу від уламків 155-мм осколково-фугасного снаряда, який вибухнув на відстані 25 метрів від машини.

Захист поширюється на весь периметр броньованого корпусу, а не лише на його передню частину.

Бронетранспортер можна переобладнати у MEDEVAC

Десантний відсік OWL-APC має модульну конструкцію. Залежно від завдання його можна протягом кількох годин переобладнати у медичний евакуаційний варіант.

Виробник не уточнив, скільки поранених може перевозити така конфігурація та яке медичне обладнання входитиме до її складу.

Модульний підхід дозволяє використовувати одну базову машину для різних завдань. Схожий принцип застосовують і в наземних роботизованих системах: наприклад, TW-40 може працювати як ударна або логістична платформа.

Для евакуації з особливо небезпечних ділянок в Україні також створюють окремі безекіпажні рішення. Зокрема, НРК "Мураха CaseEvak" отримав броньовану медичну капсулу.

Водій бачить машину з усіх боків

OWL-APC оснащений VR-системою кругового огляду на 360 градусів із нічним баченням.

Зображення з камер дозволяє водієві стежити за обстановкою навколо бронетранспортера, не відкриваючи люки та не залишаючи захищений корпус.

Це має покращити огляд у щільній забудові, на вузьких дорогах і під час маневрування вночі.

Чим OWL-APC відрізняється від базової машини

OWL-APC є подальшим розвитком броньованої машини MAC OWL, яку кодифікували навесні 2026 року.

Основними відмінностями нової версії виробник називає посилений захист, модернізований дах та встановлення бойового модуля "Таврія 14,5/7,62".

У результаті MAC HUB перетворила базову транспортну бронемашину на повноцінний бронетранспортер, який може перевозити десант, підтримувати його вогнем або після переобладнання виконувати медичні евакуаційні завдання.