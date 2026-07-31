О новой модификации бронемашины производитель рассказал изданию "Оборонка". В MAC HUB заявили, что OWL-APC уже прошел кодификацию Министерства обороны Украины.

Новый корпус с V-образным днищем

OWL-APC получил переработанный несущий корпус-монокок с полноценным V-образным днищем.

По данным производителя, противоминная защита соответствует требованиям STANAG 4569 Level 4a и 4b. Такая форма днища должна отводить энергию взрыва в стороны и уменьшать нагрузку на центральную часть корпуса.

В компании отмечают, что это должно ослабить воздействие ударной волны на экипаж и десант в случае подрыва под колесом или под центром машины.

На крыше установлен модуль с двумя пулеметами

Усиленная конструкция крыши позволяет устанавливать на OWL-APC боевые модули с оружием калибром до 30 миллиметров.

Показанная версия оснащена дистанционно управляемым модулем "Таврия 14,5/7,62". Он сочетает в себе 14,5-мм пулемет КПВТ и 7,62-мм ПКТ.

По словам разработчиков, система управления позволяет захватывать и сопровождать цели во время движения бронетранспортера.

Дистанционные боевые модули все чаще устанавливаются на украинские платформы. Ранее "Милитари 24" рассказывал о самоходной турели "ШАБЛЯ К-2" с двумя автоматами и дистанционным управлением.

Защита от осколков по всему периметру

Основная броня OWL-APC имеет толщину 16 миллиметров. Внутри установлен новый композитный противоосколочный подбой.

В MAC HUB утверждают, что сочетание этих элементов обеспечивает защиту экипажа от осколков 155-мм осколочно-фугасного снаряда, взорвавшегося на расстоянии 25 метров от машины.

Защита распространяется на весь периметр бронированного корпуса, а не только на его переднюю часть.

Бронетранспортер можно переоборудовать в MEDEVAC

Десантный отсек OWL-APC имеет модульную конструкцию. В зависимости от задачи его можно в течение нескольких часов переоборудовать в медицинский эвакуационный вариант.

Производитель не уточнил, сколько раненых может перевозить такая конфигурация и какое медицинское оборудование будет входить в ее состав.

Модульный подход позволяет использовать одну базовую машину для различных задач. Подобный принцип применяется и в наземных роботизированных системах: например, TW-40 может работать как ударная или логистическая платформа.

Для эвакуации из особо опасных участков в Украине также создают отдельные беспилотные решения. В частности, НРК "Мураха CaseEvak" получил бронированную медицинскую капсулу.

Водитель видит машину со всех сторон

OWL-APC оснащен VR-системой кругового обзора на 360 градусов с ночным видением.

Изображение с камер позволяет водителю следить за обстановкой вокруг бронетранспортера, не открывая люки и не покидая защищенный корпус.

Это должно улучшить обзор в плотной застройке, на узких дорогах и при маневрировании ночью.

Почему OWL-APC отличается от базовой машины

OWL-APC является дальнейшим развитием бронированной машины MAC OWL, которая была принята на вооружение весной 2026 года.

Основными отличиями новой версии производитель называет усиленную защиту, модернизированную крышу и установку боевого модуля "Таврия 14,5/7,62".

В результате MAC HUB превратила базовую транспортную бронемашину в полноценный бронетранспортер, который может перевозить десант, поддерживать его огнем или, после переоборудования, выполнять задачи медицинской эвакуации.