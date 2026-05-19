Росія могла втратити рідкісну модифікацію гелікоптера Мі-8, – ЗМІ

18 травня кілька пропагандистських ресурсів повідомили про втрату росіянами гелікоптера. Ймовірно, це був Мі-8 рідкісної модифікації.

"Мілітарний" звернув увагу, що на оприлюднених фото із реквієм за загиблими окупантами фігурує гелікоптер однієї модифікації – Мі-8МТПР-1.

Що за рідкісний Мі-8 втратили росіяни?

Мі-8МТПР-1 – спеціалізований борт радіоелектронного придушення, створений на базі Мі-8МТВ-5-1.

Від стандартної версії він відрізняється низкою конструктивних змін: у машини немає рампи та бронезахисту кабіни екіпажу, звужені ліві зсувні двері, менше ілюмінаторів, а на хвостовій балці встановлена додаткова антена.

Наразі немає підтвердження, що саме такий вертоліт був втрачений. Точні обставини інциденту також невідомі. Серед можливих причин називають атаку українського дрона, роботу систем ППО, зокрема й російських, або технічну несправність.

Водночас Росія вже втрачала подібні машини. За інформацією аналітичного проєкту Oryx, від початку повномасштабної війни російська армія втратила щонайменше 5 Мі-8МТПР-1.

Мі-8МТПР-1 / Фото телеграм-канал "Я и друг мой вертолёт".

Цей гелікоптер оснащений комплексом радіоелектронної боротьби "Рычаг-АВ" із системою постановки перешкод Л187А. Комплекс працює в діапазоні 5,1 – 11 ГГц і може одночасно придушувати до восьми цілей у секторі приблизно 45 градусів на відстані до 150 кілометрів.

Потужність перешкод для кожної цілі оцінюють приблизно у 105 кВт. Обладнання комплексу важить близько 1,2 – 1,4 тонни та займає значну частину вантажного відсіку вертольота. У передній частині розташоване робоче місце оператора системи РЕБ.

Мі-8МТПР-1 може перебувати у повітрі до 2,4 години. Зазвичай такі борти працюють на висоті близько трьох тисяч метрів, що дозволяє підвищити ефективність комплексу "Рычаг-АВ" і збільшити дальність його дії.

Росія намагається модернізувати наявний аерофлот: наскільки успішно

Росія модернізує стратегічні бомбардувальники Ту-160М. Цей літак є ще радянською розробкою 1980-х років. Як розповів військовий експерт Павло Нарожний 24 Каналу, із 18 таких літаків лише близько 7 беруть участь у бойових завданнях проти України.

За словами експерта, головна перевага Ту-160М – надзвукова швидкість, але вона створює і багато технічних проблем. Росія так і не змогла налагодити виробництво цих бомбардувальників "з нуля" – нині використовують переважно модернізовані радянські заготовки.

Ту-160М застосовують для запуску крилатих ракет Х-101. Водночас українська ППО, за словами Нарожного, збиває до 90% таких цілей, а іноді – майже всі ракети. Попри це, бомбардувальники все ще залишаються небезпечними, особливо для прифронтових регіонів.

Експерт також наголосив, що санкції суттєво ускладнили модернізацію російської авіації. У Росії є проблеми з доступом до матеріалів та сучасної електроніки, значна частина якої має західне походження. Хоча потрібні компоненти Москва все ще отримує через треті країни, цей процес є повільним і складним.

Нещодавно Росія заявила про розробку нового надзвукового перехоплювача МіГ-41, який має замінити застарілий МіГ-31. Однак наразі проєкт більше схожий на інформаційну кампанію для внутрішньої аудиторії, ніж на реальну бойову розробку. Про МіГ-41 у Росії говорять уже майже 10 років, але далі концептів, комп'ютерних зображень і гучних обіцянок справа поки не просунулась.

Основою літака став ще радянський "Проєкт 701", створений у 1980-х роках. Колишній командувач російських ВПС Владімір Попов заявив, що концептуальні роботи завершені, а перший політ може відбутися "найближчими роками". При цьому Росія обіцяє фантастичні характеристики: швидкість понад 4 Махи, польоти на висоті до 35 кілометрів і навіть лазерне озброєння.

Втім, експерти сумніваються у реалістичності таких заяв. Для створення МіГ-41 потрібні принципово нові двигуни та сучасна електроніка, а саме з цим у Росії є серйозні проблеми через санкції та технологічне відставання.