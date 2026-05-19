"Милитарный" обратил внимание, что на обнародованных фото с реквиемом по погибшим оккупантам фигурирует вертолет одной модификации – Ми-8МТПР-1.

Что за редкий Ми-8 потеряли россияне?

Ми-8МТПР-1 – специализированный борт радиоэлектронного подавления, создан на базе Ми-8МТВ-5-1.

От стандартной версии он отличается рядом конструктивных изменений: у машины нет рампы и бронезащиты кабины экипажа, сужены левые сдвижные двери, меньше иллюминаторов, а на хвостовой балке установлена дополнительная антенна.

Пока нет подтверждения, что именно такой вертолет был потерян. Точные обстоятельства инцидента также неизвестны. Среди возможных причин называют атаку украинского дрона, работу систем ПВО, в том числе и российских, или техническую неисправность.

В то же время Россия уже теряла подобные машины. По информации аналитического проекта Oryx, с начала полномасштабной войны российская армия потеряла не менее 5 Ми-8МТПР-1.

Ми-8МТПР-1 / Фото телеграм-канал "Я и друг мой вертолет".

Этот вертолет оснащен комплексом радиоэлектронной борьбы "Рычаг-АВ" с системой постановки помех Л187А. Комплекс работает в диапазоне 5,1 – 11 ГГц и может одновременно подавлять до восьми целей в секторе примерно 45 градусов на расстоянии до 150 километров.

Мощность помех для каждой цели оценивается примерно в 105 кВт. Оборудование комплекса весит около 1,2 – 1,4 тонны и занимает значительную часть грузового отсека вертолета. В передней части расположено рабочее место оператора системы РЭБ.

Ми-8МТПР-1 может находиться в воздухе до 2,4 часов. Обычно такие борта работают на высоте около трех тысяч метров, что позволяет повысить эффективность комплекса "Рычаг-АВ" и увеличить дальность его действия.

Россия пытается модернизировать имеющийся аэрофлот: насколько успешно

Россия модернизирует стратегические бомбардировщики Ту-160М. Этот самолет является еще советской разработкой 1980-х годов. Как рассказал военный эксперт Павел Нарожный 24 Каналу, из 18 таких самолетов только около 7 участвуют в боевых задачах против Украины.

По словам эксперта, главное преимущество Ту-160М – сверхзвуковая скорость, но она создает и много технических проблем. Россия так и не смогла наладить производство этих бомбардировщиков "с нуля" – сейчас используют преимущественно модернизированные советские заготовки.

Ту-160М применяют для запуска крылатых ракет Х-101. В то же время украинская ПВО, по словам Нарожного, сбивает до 90% таких целей, а иногда – почти все ракеты. Несмотря на это, бомбардировщики все еще остаются опасными, особенно для прифронтовых регионов.

Эксперт также отметил, что санкции существенно усложнили модернизацию российской авиации. В России есть проблемы с доступом к материалам и современной электронике, значительная часть которой имеет западное происхождение. Хотя нужные компоненты Москва все еще получает через третьи страны, этот процесс является медленным и сложным.

Недавно Россия заявила о разработке нового сверхзвукового перехватчика МиГ-41, который должен заменить устаревший МиГ-31. Однако пока проект больше похож на информационную кампанию для внутренней аудитории, чем на реальную боевую разработку. О МиГ-41 в России говорят уже почти 10 лет, но дальше концептов, компьютерных изображений и громких обещаний дело пока не продвинулось.

Основой самолета стал еще советский "Проект 701", созданный в 1980-х годах. Бывший командующий российских ВВС Владимир Попов заявил, что концептуальные работы завершены, а первый полет может состояться "в ближайшие годы". При этом Россия обещает фантастические характеристики: скорость более 4 Махи, полеты на высоте до 35 километров и даже лазерное вооружение.

Впрочем, эксперты сомневаются в реалистичности таких заявлений. Для создания МиГ-41 нужны принципиально новые двигатели и современная электроника, а именно с этим у России есть серьезные проблемы из-за санкций и технологического отставания.