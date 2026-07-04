Польща відмовилася передавати МіГ-29 й хоче їх утилізувати: наскільки це критично для України

Польща ухвалила рішення не передавати Україні останні винищувачі МіГ-29, а замість цього утилізувати їх. Формально йшлося не про безоплатну допомогу, а про комерційну угоду в межах обміну на українські оборонні технології.

Defense Express наголошує, що реальний вплив цього рішення на українську авіацію обмежений, але має політичне та символічне значення.

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Як вплине на Україну зірвана угода щодо МіГ-29?

Спочатку ці літаки розглядалися як предмет обміну, а не безповоротної передачі: Польща очікувала отримати українські технології у сфері безпілотних систем і ракетного озброєння. Таким чином угода мала комерційний характер і передбачала взаємний обмін можливостями між оборонними секторами двох країн.

За наявними даними, у строю залишалося 14 МіГ-29, частина з яких перебувала у різному технічному стані. Літаки були виготовлені ще наприкінці 1980-х років, однак частина з них проходила модернізацію у 2011 – 2014 роках, що включала оновлення бортових систем зв’язку, навігації та встановлення цифрових дисплеїв. Водночас модернізація не торкнулася ключових бойових структур, зокрема РЛС та озброєння.

Тому реальна боєздатність усіх 14 літаків була під питанням, адже частина машин могла використовуватися лише як донори запчастин. Подібна ситуація вже спостерігалася під час передачі Україні словацьких МіГ-29, коли значна частина авіапарку потребувала відновлення або була неготова до польотів.

Крім того, питання передачі винищувачів завжди пов’язане не лише з наявністю техніки, але й із підготовкою пілотів. Україна наразі поступово переходить на західні платформи, зокрема F-16, Mirage-2000-5 та Gripen, що потребує тривалого перенавчання льотного складу.

Тому рішення Польщі має обмежений військовий вплив, але демонструє зміну підходів до оборонної співпраці в регіоні, де дедалі більше рішень ухвалюються через призму внутрішньої політики та взаємної вигоди.

Водночас Україна продовжує курс на поступове оновлення авіаційного парку шляхом західних літаків, які в довгостроковій перспективі мають стати основою Повітряних сил.

Нагадаємо, угода між Україною та Польщею щодо можливого обміну винищувачів МіГ-29 на українські дронові технології фактично зірвалася через відсутність фінального узгодження умов між сторонами. Початково домовленість передбачала передачу близько 14 літаків після переозброєння польських ВПС на сучасні F-35, однак механізм обміну так і не був реалізований.

У Варшаві заявили, що ключовою умовою була передача українських технологій у сфері безпілотних систем, яких польська сторона, за її словами, не отримала в очікуваному обсязі. Саме принцип "МіГи в обмін на дрони" став головною точкою розбіжностей між країнами.