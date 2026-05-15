Росія завершила розробку МіГ-41: чому начебто новий літак – це чергова пропаганда

Росія заявила про завершення концептуальних робіт над новим надзвуковим перехоплювачем МіГ-41 – наступником МіГ-31. Втім, це більше схоже на чергову пропаганду для внутрішнього споживання.

Про новий літак говорять у Росії вже майже десятиліття – і весь цей час справа не йшла далі красивих візуалізацій та фантастичних характеристик. В основі "проєкту майбутнього" лежить ескіз 40-річної давнини, розроблений ще за СРСР, мовиться у матеріалі Analisi Difesa.

МіГ-41 – реальний літак майбутнього чи пропаганда для внутрішнього споживання?

Про завершення концептуальних робіт над МіГ-41 заявив у інтерв'ю Russia Today колишній командувач російських військово-повітряних сил генерал Владімір Попов. За його словами, перший політ відбудеться "найближчими роками". Новий перехоплювач розробляється в рамках програми ПАК ДП – "Перспективний авіаційний комплекс далекого перехоплення" – і має замінити МіГ-31, останній з яких зійшов з конвеєра ще 1994 року. Тобто наймолодшому МіГ-31 сьогодні вже 32 роки, а середньостатистичний має від 30 до 40 років служби.

Зверніть увагу! Заявлені характеристики машини такі: максимальна швидкість від 4 до 4,3 Маха, лазерне озброєння, робоча стеля до 25 кілометрів із короткочасними підйомами до 35 кілометрів, дальність – 3–4 тисячі кілометрів. Для порівняння: такі винищувачі, як F-22, Su-35 чи Eurofighter, оперують на висоті до 20 кілометрів. Стартова маса МіГ-41 в різних версіях заявляється від 40–45 до 70 тонн – більше, ніж у найважчого винищувача в історії Ту-28. Також розглядається безпілотний варіант.

Промовистою є і сама "технічна основа" проєкту: з-поміж численних футуристичних візуалізацій, що нагадували кадри з Cyberpunk 2077, розробники зрештою зупинились на так званому "Проєкті 701" – ескізі 1980-х років, підготовленому ще за часів СРСР. Це не повноцінна конструкторська документація, а лише попередня концептуальна ідея, яка потребуватиме розробки принципово нових турбореактивних двигунів – завдання надскладне навіть без санкцій і війни.

Показово, що навіть ідея застосування технологій стелс на машині із такими швидкісними характеристиками виглядає суперечливо з фізичної точки зору. Тоді як частину рішень планується запозичити у Су-57, глибина такого "імпорту" через різне призначення літаків буде вкрай обмеженою. Про реальний стан справ свідчить і аварійність: лише після повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила щонайменше шість МіГ-31 у нельойових інцидентах. Усе це дає підстави вважати МіГ-41 черговим пропагандистським проєктом, розрахованим на внутрішню аудиторію. Або ж – якщо Росія колись і вийде з нинішньої безвиході – машиною далекого майбутнього, яка матиме мало спільного з нинішніми гучними заявами.

Що відомо про літаки МіГ?

МіГ-31 залишається головним носієм "Кинджалів" і досі тримає в напрузі всю українську систему ППО – щойно він злітає, по всій країні оголошують тривогу. 13 травня зліт МіГ-31К знову змусив оголосити ракетну небезпеку для всієї України, і лише після відбою загрози тривогу скасували.

Водночас реальний стан флоту МіГ-31 красномовно свідчить про те, наскільки далекі від дійсності заяви про "революційного наступника". Наприкінці квітня СБУ атакувала важливі цілі в окупованому Криму – і серед знищеного виявився МіГ-31 та об'єкти ППО на аеродромі "Бельбек". Поки Москва малює концепти надзвукових перехоплювачів майбутнього, її нинішній парк скорочується просто зараз.