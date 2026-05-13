В Україні офіційно працює понад тисяча оборонних виробників, у яких зайнято пів мільйона людей — такі дані наводить Українська рада зброярів. Водночас чимало defense tech стартапів так і не вийшли за межі прототипу чи взагалі існують лише як ідея, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також В Україні сотні defense tech стартапів: хто залишився без бронювання

Чому стартапи застрягають на етапі ідеї?

Перехід від прототипу до серійного продукту – найскладніший етап для будь-якої оборонної компанії. Гранти та ранні інвестиції в цьому секторі нерідко надходять ще до появи готового виробу — достатньо переконливої ідеї та сильної команди. Але далі починається справжнє випробування.

Виконавчий директор Ради зброярів Ігор Федірко зазначає, що окремий зріз pre-product команд і стартапів без контрактів фактично не порахований – ринок вимірюється через виробництво, контракти та інвестиції, а не через кількість ідей.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

За його словами, Brave1 у 2025 році підтримав понад 600 компаній, але це не дорівнює кількості стартапів без готового продукту.

Головні бар'єри – фінансування переходу від MVP до серії та виробнича дисципліна.

Грант допомагає зробити перший зразок, але серійне виробництво потребує зовсім іншого ресурсу: компонентів, людей, контролю якості, логістики й сервісу. Саме на цьому етапі більшість молодих компаній зупиняється.

Які ще є проблеми?

В Україні існує значна кількість оборонних стартапів без готових продуктів, що обумовлено високим попитом з боку Сил оборони. Успішний розвиток оборонного стартапу залежить від реальної потреби війська та готовності до швидкого тестування й адаптації продукту.

Ключові розробники оборонних стартапів без кодифікованих продуктів і контрактів можуть бути мобілізовані в будь-який момент. Статус критичності, що дозволяє бронювати співробітників, доступний лише для компаній з реальними оборонними контрактами та виробництвом, що виключає більшість стартапів на ранніх стадіях.