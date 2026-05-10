Український ринок оборонних технологій у 2025 році сягнув близько 6,8 мільярдів доларів, однак певна частина гравців на ньому – поза урахуванням, розповів 24 Каналу Ігор Федірко. Особливо гостро це відчувають software-компанії та стартапи на ранніх стадіях, які не вписуються у формальні критерії отримання статусу критичності (і як наслідок – бронювання працівників).

Дивіться також П'ятикратний стрибок: чому оборонка стала найгарячішим ринком праці в Україні

Скільки defense tech стартапів лишилося за бортом системи – і чи хтось взагалі це рахує?

Федірко зазначив, що наразі не існує коректної цифри щодо частки defense tech стартапів без готового продукту та без статусу критичності на ринку. За його словами, ринок традиційно вимірюється через виробництво, контракти, інвестиції та рівень технологічної готовності, тоді як окремий зріз pre-product команд і software-компаній, які ще не мають контрактів або формального статусу, фактично не підраховується. Водночас, за його оцінкою, проблема бронювання для таких компаній є надзвичайно гострою.

Вони можуть робити важливий продукт для війська, але формально не проходити під критерії, які дозволяють отримати статус критичності. Це важке питання для всієї tech-екосистеми, і воно досі системно не вирішене,

– наголосив Федірко.

Виконавчий директор Ради зброярів також уточнив, що статус критичності є окремою адміністративною процедурою, прив'язаною до виконання оборонних контрактів і відповідності чітко визначеним критеріям – і не є автоматичним для всіх оборонно-технологічних команд. Попри те, що платформа Brave1 у 2025 році підтримала понад 600 компаній, ця цифра не відображає реальну кількість стартапів, які працюють без готового продукту та лишаються невидимими для системи.

Що відомо про зайнятість в українській оборонці?

В українській оборонній промисловості зараз працює пів мільйона людей, а кількість приватних оборонних компаній зросла до понад тисячу.