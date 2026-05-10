Украинский рынок оборонных технологий в 2025 году достиг около 6,8 миллиардов долларов, однако определенная часть игроков на нем – вне учета, рассказал 24 Каналу Игорь Федирко. Особенно остро это чувствуют software-компании и стартапы на ранних стадиях, которые не вписываются в формальные критерии получения статуса критичности (и как следствие – бронирования работников).

Сколько defense tech стартапов осталось за бортом системы – и кто-то вообще это считает?

Федирко отметил, что пока не существует корректной цифры по доле defense tech стартапов без готового продукта и без статуса критичности на рынке. По его словам, рынок традиционно измеряется через производство, контракты, инвестиции и уровень технологической готовности, тогда как отдельный срез pre-product команд и software-компаний, которые еще не имеют контрактов или формального статуса, фактически не подсчитывается. В то же время, по его оценке, проблема бронирования для таких компаний является чрезвычайно острой.

Они могут делать важный продукт для войска, но формально не проходить под критерии, которые позволяют получить статус критичности. Это трудный вопрос для всей tech-экосистемы, и он до сих пор системно не решен,

– подчеркнул Федирко.

Исполнительный директор Совета оружейников также уточнил, что статус критичности является отдельной административной процедурой, привязанной к выполнению оборонных контрактов и соответствия четко определенным критериям – и не является автоматическим для всех оборонно-технологических команд. Несмотря на то, что платформа Brave1 в 2025 году поддержала более 600 компаний, эта цифра не отражает реальное количество стартапов, которые работают без готового продукта и остаются невидимыми для системы.

Что известно о занятости в украинской оборонке?

В украинской оборонной промышленности сейчас работает полмиллиона человек, а количество частных оборонных компаний выросло до более тысячи.