Статус критичності – єдиний офіційний механізм, який дозволяє оборонним компаніям бронювати співробітників від мобілізації. Але отримати його можна лише за умови виконання реального оборонного контракту, наявності виробництва та кодифікованого продукту, а це автоматично виключає більшість стартапів на ранніх стадіях. 24 Канал розповідає детальніше про проблему бронювання в оборонній галузі.

Хто потрапляє в цю пастку і чому держава досі не вирішила проблему?

Особливо вразливі software-компанії, які розробляють рішення для армії – системи управління, аналітику, засоби зв'язку. Вони можуть створювати реально важливий продукт для фронту, але формально не відповідати критеріям для отримання статусу критичності через відсутність класичного виробничого циклу чи оборонного контракту.

Виконавчий директор Ради зброярів Ігор Федірко визнає: це важке питання для всієї tech-екосистеми, яке досі системно не вирішене. Без статусу критичності компаніям складно не лише бронювати людей, а й планувати виробництво та залучати довгострокові інвестиції — адже ключовий спеціаліст може зникнути з команди в будь-який момент.

Керівник Trident Group Юрій Гуменчук нагадує, що ринок росте дуже швидко і частина компаній ще об'єктивно перебуває на шляху від розробки до повноцінного продукту. На його думку, оцінювати такі команди треба з урахуванням їхнього реального рівня зрілості — а не однаково з тими, хто вже має серійне виробництво й контракти.

Що відомо про оборонну галузь?

Загалом в оборонній галузі в Україні зайнято пів мільйона людей – у понад тисячі виробників.