Статус критичности – единственный официальный механизм, который позволяет оборонным компаниям бронировать сотрудников от мобилизации. Но получить его можно только при условии выполнения реального оборонного контракта, наличии производства и кодифицированного продукта, а это автоматически исключает большинство стартапов на ранних стадиях. 24 Канал рассказывает подробнее о проблеме бронирования в оборонной отрасли.

Кто попадает в эту ловушку и почему государство до сих пор не решило проблему?

Особенно уязвимы software-компании, которые разрабатывают решения для армии – системы управления, аналитику, средства связи. Они могут создавать реально важный продукт для фронта, но формально не соответствовать критериям для получения статуса критичности из-за отсутствия классического производственного цикла или оборонного контракта.

Исполнительный директор Совета оружейников Игорь Федирко признает: это тяжелый вопрос для всей tech-экосистемы, который до сих пор системно не решен. Без статуса критичности компаниям сложно не только бронировать людей, но и планировать производство и привлекать долгосрочные инвестиции - ведь ключевой специалист может исчезнуть из команды в любой момент.

Руководитель Trident Group Юрий Гуменчук напоминает, что рынок растет очень быстро и часть компаний еще объективно находится на пути от разработки до полноценного продукта. По его мнению, оценивать такие команды надо с учетом их реального уровня зрелости - а не одинаково с теми, кто уже имеет серийное производство и контракты.

Что известно об оборонной отрасли?

В целом в оборонной отрасли в Украине занято полмиллиона человек – у более тысячи производителей.