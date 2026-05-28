Деталі "Орешника" роблять на мінському заводі "Інтеграл": як Білорусь підіграє Росії

Білорусь, хоч нібито й не втягнута безпосередню у війну, максимально грає країні-агресорці на руку. Як виявилося, мікрочипи та електронні плати для крилатих ракет і комплексу "Орешник" виробляються на мінському заводі "Інтеграл".

Про таке Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив європейських дипломатів.

Як Білорусь допомагає Росії з виробництвом зброї?

Українська сторона представила докази того, що російські ракети й дрони, зокрема "Циркон", "Калібр", Х-101 та "Герань-2", містять компоненти іноземного виробництва – з Європи, США, Японії, Китаю та інших країн.

Водночас у деталях ракети "Орешник" переважають російські та білоруські елементи. Ці деталі виробляють на заводі "Інтеграл".

Довідка. Мовиться про великий білоруський науково-виробничий холдинг (і однойменний завод) з мікроелектроніки, розташований у Мінську. Він реалізує повний цикл розробки та виробництва інтегральних мікросхем, напівпровідникових приладів, рідкокристалічних індикаторів і медичного обладнання.

Зважаючи на відверте сприяння агресору з боку Мінська, Україна закликала партнерів посилити контроль за постачанням електроніки до Росії, обмежити доступ Білорусі до іноземних технологій, пришвидшити нові санкції та активніше протидіяти російському "тіньовому флоту", який, за оцінками, приносить Кремлю понад 100 мільярдів доларів щороку.

Українські представники наголосили, що без доступу до закордонних компонентів Росія не змогла б підтримувати нинішні темпи виробництва ракет і безпілотників. Повідомляється, що європейські дипломати підтримали ці ініціативи та погодилися посилити координацію санкційного тиску.

Що відомо про останнє застосування "Орешника"?

У ніч проти 24 травня БРСД "Орешник" стартувала з полігону Капустин Яр у Росії та впала поблизу Білої Церкви на Київщині. Внаслідок удару виникла пожежа в гаражному кооперативі, однак загиблих не було.

Аналітики зазначають, що Росія використала надзвичайно дорогу ракету вартістю у десятки мільйонів доларів для удару по другорядній цілі, що ставить під сумнів її ефективність. "Орешник" створений на базі РС-26 "Рубіж", має гіперзвукову швидкість і дальність до 5 тисяч кілометрів, однак плазмовий шар під час польоту ускладнює корекцію траєкторії, що може знижувати точність ударів.