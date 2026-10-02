Вперше в історії Mirage 2000-5F збив російську ракету "Бандероль" за допомогою гармати

Український винищувач Mirage 2000-5F збив російську малогабаритну крилату ракету S8000 "Бандероль" за допомогою бортової авіаційної гармати. Це перший відомий випадок такого перехоплення.

Про нього повідомляє French Aid to Europe.

Які можливості Mirage 2000-5F?

У 2025 році Україна отримала винищувачі Mirage 2000-5F від Франції.

У цього літака на озброєнні дві 30-мм автоматичні гармати DEFA 554, встановлені у фюзеляжі.

Кожна гармата має боєкомплект із 125 снарядів, а максимальна швидкострільність становить до 1800 пострілів на хвилину.

Для гармат використовують 30-мм боєприпаси двох основних типів – осколково-фугасні та бронебійно-запалювальні.

Початкова швидкість снаряда становить близько 815 метрів на секунду.

Що відомо про "Бандероль"?

Російська S8000 "Бандероль" розроблена компанією "Кронштадт".

Ракета має максимальну швидкість 620 – 650 кілометрів на годину, а її крейсерська швидкість становить близько 520 – 560 кілометрів на годину.

Для польоту "Бандероль" використовує китайський турбореактивний двигун Swiwin масою 8,5 кілограма. Він може розвивати тягу до 81,6 кілограма-сили.

За заявленими характеристиками ракета здатна долати до 500 кілометрів. "Бандероль" оснащена осколково-фугасною бойовою частиною ОФБЧ-150 загальною масою 114,3 кілограма. Майже половина цієї маси – 49,5 кілограма – припадає на вибухову речовину.