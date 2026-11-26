Українська компанія Air3F презентувала цифрову наземну станцію керування безпілотниками T-Bone Digital. Новинка поєднує HD-передачу відео, виносне розміщення антен і можливість оперативного перемикання частотних каналів.

Що відомо про T-Bone Digital?

T-Bone Digital побудована на цифровій відеосистемі Walksnail Ascent. Станція призначена для забезпечення стабільного зв’язку з безпілотником, якісної передачі відео та зручної роботи оператора в польових умовах.

Комплекс складається з двох основних модулів: операторського кейса з 19-дюймовим монітором і виносного антенного блока "Viper", який встановлюється на щоглу.

Антени, виносний блок та інші ключові елементи наземного обладнання є власними розробками Air3F. Це дозволяє компанії контролювати сумісність компонентів і адаптувати обладнання до потреб екіпажів.

Які можливості має нова станція?

У базовій комплектації T-Bone Digital оснащена поворотним механізмом "ARM" із кутом обертання 356 градусів. Він дає змогу змінювати напрямок антен залежно від розташування безпілотника.

Окрему увагу розробники приділили налаштуванню каналів керування. Станція підтримує широкий діапазон робочих частот та індивідуальні конфігурації.

Перемикати частотні канали можна безпосередньо під час польоту — кнопками на операторському кейсі або тумблерами на пульті пілота. Завдяки цьому оператор може змінювати налаштування, не відриваючи рук від органів керування дроном.

Серед інших особливостей T-Bone Digital — можливість оперативного оновлення програмного забезпечення та просте налаштування обладнання.

Які ще розробки має Air3F?

T-Bone Digital стала частиною екосистеми Air3F для керування безпілотними системами.

До розробок компанії також входять аналогові наземні станції керування, ретранслятори, наземний роботизований комплекс "Varkhan", антени, супутня електроніка, щогли та поворотні механізми.

В Air3F створюють власні компоненти та забезпечують їхню сумісність, щоб формувати комплексні рішення відповідно до потреб і завдань підрозділів.











