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Что известно о T-Bone Digital?

T-Bone Digital построена на базе цифровой видеосистемы Walksnail Ascent. Станция предназначена для обеспечения стабильной связи с дроном, качественной передачи видео и удобной работы оператора в полевых условиях.

Комплекс состоит из двух основных модулей: операторского кейса с 19-дюймовым монитором и выносного антенного блока "Viper", который устанавливается на мачту.

Антенны, выносной блок и другие ключевые элементы наземного оборудования являются собственными разработками Air3F. Это позволяет компании контролировать совместимость компонентов и адаптировать оборудование к потребностям экипажей.

Какие возможности имеет новая станция?

В базовой комплектации T-Bone Digital оснащена поворотным механизмом "ARM" с углом поворота 356 градусов. Он позволяет изменять направление антенн в зависимости от расположения беспилотника.

Особое внимание разработчики уделили настройке каналов управления. Станция поддерживает широкий диапазон рабочих частот и индивидуальные конфигурации.

Переключать частотные каналы можно непосредственно во время полета – с помощью кнопок на операторском кейсе или тумблеров на пульте пилота. Благодаря этому оператор может изменять настройки, не отрывая рук от органов управления дроном.

Среди других особенностей T-Bone Digital – возможность оперативного обновления программного обеспечения и простая настройка оборудования.

Что еще есть у Air3F?

T-Bone Digital стала частью экосистемы Air3F для управления беспилотными системами.

В число разработок компании также входят аналоговые наземные станции управления, ретрансляторы, наземный роботизированный комплекс "Varkhan", антенны, сопутствующая электроника, мачты и поворотные механизмы.

В Air3F создают собственные компоненты и обеспечивают их совместимость, чтобы формировать комплексные решения в соответствии с потребностями и задачами подразделений.