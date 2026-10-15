Українські ракети для ударів на великі відстані зацікавили німецьку армію

Сухопутні війська Німеччини планують отримати власну далекобійну зброю наземного базування вже у 2027 році. Серед кандидатів називають українські ракети-дрони "Барс" та американські Anthem, які згодом мають доповнити значно дорожчі Tomahawk. Однак до укладання контрактів обидва варіанти ще повинні пройти перевірку Бундесверу.

Про плани німецької армії повідомило профільне видання hartpunkt, посилаючись на текст виступу інспектора сухопутних військ Німеччини генерал-лейтенанта Крістіана Фройдінга від 7 жовтня та власні джерела.

Генерал підтвердив рішення розвивати наземні засоби далекобійного ураження й назвав 2027 рік можливим початком постачань. Проте "Барс" і Anthem він особисто не згадував: назви двох ракет видання встановило за інформацією співрозмовників, обізнаних із планами закупівель.

Навіщо Бундесверу українські "Барси"

Наразі німецькі можливості високоточного ураження цілей на великій відстані зосереджені переважно в авіації, яка використовує крилаті ракети Taurus. Сухопутні війська хочуть отримати власний інструмент Deep Precision Strike, тобто можливість завдавати точних ударів далеко за лінією фронту без залучення літаків.

За словами Фройдінга, рішення про придбання недорогих крилатих ракет уже ухвалене. Бундесвер розглядає два наявні на ринку вироби, але перед прийняттям на озброєння вони повинні пройти кваліфікацію. Командування прагне вийти на дальність ураження близько 1500 кілометрів і водночас отримати достатню кількість ракет для масованого застосування.

За даними hartpunkt, одним із варіантів є модифікація українського "Барса". Ця ракета-дрон із реактивним двигуном уже використовується Україною, а в липні Київ і Берлін домовилися про співпрацю у її виробництві. Важливо, однак, розрізняти виробництво в Німеччині для потреб України та можливе майбутнє замовлення цих ракет самим Бундесвером: наразі це не одне й те саме.

Раніше 24 Канал повідомляв про українсько-німецьку угоду щодо спільного виробництва "Барсів". На першому етапі німецьке фінансування спрямовувалося на виготовлення безпілотників для Сил оборони України. Нова інформація свідчить, що німецькі військові додатково оцінюють можливість використання однієї з модифікацій цієї зброї у власному арсеналі.

Які характеристики має "Барс"

Детальні заводські характеристики всіх модифікацій "Барса" у відкритому доступі відсутні. За інформацією hartpunkt, у повідомленнях про це сімейство фігурують варіанти бойової частини масою 22, 60 та 105 кілограмів. Який із них розглядає німецька армія, невідомо.

Військовий експерт Павло Нарожний раніше пояснював 24 Каналу особливості "Барса": ракета-дрон має турбореактивний двигун, запускається із землі та, за його оцінкою, розвиває швидкість близько 500–600 кілометрів на годину. Він також наводив масу бойової частини 50–60 кілограмів для відомої на той час версії.

Тому озвучену Фройдінгом дальність близько 1500 кілометрів не варто автоматично приписувати "Барсу". Німецький генерал говорив про бажані можливості майбутнього ракетного арсеналу, а не про підтверджену дальність кожної із двох моделей.

Що відомо про американську Anthem

Другим кандидатом, за інформацією німецького видання, є мала крилата ракета Anthem компанії Covenant. Виробник розвиває потужності у США, Ізраїлі та Німеччині, зокрема планує випуск компонентів у Лейпцигу.

Для Anthem заявлена бойова частина масою до 200 кілограмів, а в публікаціях про програму фігурує дальність понад 1500 кілометрів. Водночас hartpunkt наголошує, що повні офіційні характеристики ракети ще не розкриті. За оцінкою самого видання, виробник орієнтується на ціну одного виробу в середньому шестизначному діапазоні євро.

Про плани Covenant розгорнути виробництво ракет Anthem у Німеччині Мілітарі 24 писав ще у вересні. Тоді повідомлялося про намір почати випуск у 2027 році, однак виробничі плани компанії не є підтвердженням того, що Бундесвер уже замовив ці ракети.

Мала крилата ракета Anthem. Фото Covenant

Чому Німеччина не обмежиться Tomahawk

Недорогі крилаті ракети розглядаються не як повна заміна Tomahawk, а як доповнення до потужнішої далекобійної зброї. Ідея полягає в тому, щоб мати можливість застосовувати великі серії відносно дешевих боєприпасів, не витрачаючи дорогі ракети на кожну ціль.

Фройдінг також виступає за те, щоб наземні пускові установки Typhon і ракети Tomahawk перебували в підпорядкуванні сухопутних військ. На його думку, це спростить спільне планування застосування різних типів далекобійної зброї. Однак остаточний розподіл таких систем між видами Бундесверу ще не затверджений: інтерес до них має й німецька авіація.

За повідомленнями німецьких медіа, Берлін розглядає закупівлю трьох батарей Typhon та приблизно 400 ракет Tomahawk Block Vb загальною вартістю близько 3,4 мільярда євро. Втім, очікуване постачання таких комплексів припадає не раніше ніж на початок 2030-х років.

Як раніше повідомляв Мілітарі 24, американські виробничі обмеження ускладнюють швидке постачання Tomahawk та інших ракет союзникам. Саме тому Німеччина шукає системи, які можна освоїти у виробництві та отримати раніше.

Пускові установки Typhon під Tomahawk. Фото defence-ua

Що українські ракети можуть отримати від німецького замовлення

Можлива закупівля "Барса" для Бундесверу стала б новим етапом українсько-німецької оборонної співпраці. Йдеться вже не лише про фінансування озброєння для України, а й про перспективу постачання української розробки до армії держави НАТО.

Водночас для цього потрібні випробування, підтвердження характеристик і рішення про закупівлю. Наразі невідомо, яку саме версію "Барса" німецькі військові вважають перспективною, скільки ракет вони хотіли б придбати та хто забезпечуватиме їх виробництво.

Як раніше писав Мілітарі 24, Берлін уже розглядав українські далекобійні розробки, включно з "Барсом" і "Фламінго", як альтернативу залежності від американських постачань. Тепер у німецькій армії називають конкретний бажаний термін появи недорогих ракет наземного базування: 2027 рік. Чи встигне українська розробка пройти відбір до цього часу, поки залишається відкритим питанням.