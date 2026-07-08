Нові домовленості дозволять забезпечити військових передовими технологічними рішеннями для захисту державних кордонів. Про це йдеться у заяві МЗС України.

Актуально Україна посилює оборонну співпрацю з однією з країн НАТО

Як Україна та Німеччина масштабують оборонні технології?

Домовленість стала результатом співпраці між Міністерством оборони України та Федеральним міністерством оборони Німеччини в межах ініціативи Build with Ukraine.

Відповідно до угоди, німецька сторона профінансує виробництво українських безпілотників на першому етапі реалізації проєкту. Усі БпЛА, виготовлені в межах цієї програми, будуть передані на озброєння Сил оборони України.

Довідка. "Барс" – це ракета-дрон із турбореактивним двигуном, яка запускається з наземної установки за допомогою твердопаливного прискорювача. Дальність польоту становить близько 700 – 800 кілометрів.



Україна та Німеччина підписали угоду про спільне виробництво дронів "Барс" / Фото МЗС

Які ще угоди підписала Україна останнім часом?

На полях саміту НАТО в Анкарі Україна підписала низку оборонних угод. Зокрема, з Нідерландами погодили проєкт Drone Deal, який передбачає співпрацю у виробництві озброєння, експорті та обміні технологіями.

Аналогічну угоду уклали з Естонією, а з Данією підписали документ про розширення оборонної співпраці. За словами Володимира Зеленського, сторони також обговорили посилення української ППО, постачання ракет до Patriot і розвиток європейської системи захисту від балістичних загроз.