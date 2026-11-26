Україна та Норвегія створили зенітно-ракетний комплекс малого радіуса дії DESNA. Нова система перехоплюватиме цілі на відстані до 7 кілометрів адаптованими ракетами від протитанкових комплексів.

В ефірі 24 Каналу авіаційний експерт Богдан Долінце розкрив технічні характеристики спільної розробки. За його словами, установка з високою ймовірністю використовує 130-міліметрові ракети на базі РК-2, які добре відомі за українськими протитанковими комплексами "Стугна" та "Бар'єр".

Як розподілили технології між країнами

У спільному проєкті чітко розмежували виробничі компоненти. Українська сторона, найімовірніше, відповідає за саму ракету та пускову установку. Норвезькі партнери забезпечують технологічну частину управління: радар, лазерну систему наведення та безпосередній контроль над ураженням цілі.

У протитанкових комплексах такі ракети наводяться по лазерному променю та мають дальність від кількох кілометрів і більше. Вони цілком органічно відносяться до систем протиповітряної оборони малого радіуса дії,

– зазначив Богдан Долінце.

Як українські ракети від "Стугни" нищать повітряні цілі: відео

Заміна застарілим радянським ЗРК

Фахівець підкреслив, що комплекс DESNA покликаний зайняти нішу радянських ЗРК типу "Оса". Нова зброя здатна знищувати повітряні цілі на відстані від 5 до 7 кілометрів, ефективно підсилюючи роботу комплексів NASAMS.

Саму адаптацію протитанкових боєприпасів для потреб ППО фахівець назвав нормальною світовою практикою, навівши як приклад використання авіаційних ракет AIM-9X із наземних пускових установок.

Ракета має стандартні ключові елементи: засоби керування, двигун-прискорювач і бойову частину. Для знищення танка потрібна значно потужніша бойова частина, тому для повітряних цілей ці ракети цілком придатні після відповідного доопрацювання,

– підсумував експерт.

Норвегія вже закупила та передала перші такі комплекси, які вже знищують дрони під час російських атак.