Цілі збиватимуть ракетами від "Стугни": експерт розкрив деталі нової ППО DESNA
Україна та Норвегія створили зенітно-ракетний комплекс малого радіуса дії DESNA. Нова система перехоплюватиме цілі на відстані до 7 кілометрів адаптованими ракетами від протитанкових комплексів.
В ефірі 24 Каналу авіаційний експерт Богдан Долінце розкрив технічні характеристики спільної розробки. За його словами, установка з високою ймовірністю використовує 130-міліметрові ракети на базі РК-2, які добре відомі за українськими протитанковими комплексами "Стугна" та "Бар'єр".
Як розподілили технології між країнами
У спільному проєкті чітко розмежували виробничі компоненти. Українська сторона, найімовірніше, відповідає за саму ракету та пускову установку. Норвезькі партнери забезпечують технологічну частину управління: радар, лазерну систему наведення та безпосередній контроль над ураженням цілі.
У протитанкових комплексах такі ракети наводяться по лазерному променю та мають дальність від кількох кілометрів і більше. Вони цілком органічно відносяться до систем протиповітряної оборони малого радіуса дії,
– зазначив Богдан Долінце.
Як українські ракети від "Стугни" нищать повітряні цілі: відео
Заміна застарілим радянським ЗРК
Фахівець підкреслив, що комплекс DESNA покликаний зайняти нішу радянських ЗРК типу "Оса". Нова зброя здатна знищувати повітряні цілі на відстані від 5 до 7 кілометрів, ефективно підсилюючи роботу комплексів NASAMS.
Саму адаптацію протитанкових боєприпасів для потреб ППО фахівець назвав нормальною світовою практикою, навівши як приклад використання авіаційних ракет AIM-9X із наземних пускових установок.
Ракета має стандартні ключові елементи: засоби керування, двигун-прискорювач і бойову частину. Для знищення танка потрібна значно потужніша бойова частина, тому для повітряних цілей ці ракети цілком придатні після відповідного доопрацювання,
– підсумував експерт.
Норвегія вже закупила та передала перші такі комплекси, які вже знищують дрони під час російських атак.