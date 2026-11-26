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В эфире 24 Канала авиационный эксперт Богдан Долинце раскрыл технические характеристики совместной разработки. По его словам, установка с высокой вероятностью использует 130-миллиметровые ракеты на базе РК-2, которые хорошо известны по украинским противотанковым комплексам "Стугна" и "Барьер".

Как распределили технологии между странами

В совместном проекте четко разграничены производственные компоненты. Украинская сторона, скорее всего, отвечает за саму ракету и пусковую установку. Норвежские партнеры обеспечивают технологическую часть управления: радар, лазерную систему наведения и непосредственный контроль над поражением цели.

В противотанковых комплексах такие ракеты наводятся по лазерному лучу и имеют дальность от нескольких километров и более. Они вполне органично относятся к системам противовоздушной обороны малого радиуса действия– отметил Богдан Долинце.

Как украинские ракеты "Стугны" уничтожают воздушные цели: видео

Замена устаревших советских ЗРК

Специалист подчеркнул, что комплекс DESNA призван занять нишу советских ЗРК типа "Оса". Новое оружие способно уничтожать воздушные цели на расстоянии от 5 до 7 километров, эффективно усиливая работу комплексов NASAMS.

Саму адаптацию противотанковых боеприпасов для нужд ПВО специалист назвал нормальной мировой практикой, приведя в качестве примера использование авиационных ракет AIM-9X с наземных пусковых установок.

Ракета имеет стандартные ключевые элементы: средства управления, двигатель-ускоритель и боевую часть. Для уничтожения танка требуется значительно более мощная боевая часть, поэтому для воздушных целей эти ракеты вполне пригодны после соответствующей доработки– подытожил эксперт.

Норвегия уже закупила и передала первые такие комплексы, которые уже уничтожают дроны во время российских атак.