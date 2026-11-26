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В ефірі 24 Каналу авіаційний експерт Богдан Долінце розкрив технічні характеристики спільної розробки. За його словами, установка з високою ймовірністю використовує 130-міліметрові ракети на базі РК-2, які добре відомі за українськими протитанковими комплексами "Стугна" та "Бар'єр".

Як розподілили технології між країнами

У спільному проєкті чітко розмежували виробничі компоненти. Українська сторона, найімовірніше, відповідає за саму ракету та пускову установку. Норвезькі партнери забезпечують технологічну частину управління: радар, лазерну систему наведення та безпосередній контроль над ураженням цілі.

У протитанкових комплексах такі ракети наводяться по лазерному променю та мають дальність від кількох кілометрів і більше. Вони цілком органічно відносяться до систем протиповітряної оборони малого радіуса дії– зазначив Богдан Долінце.

Як українські ракети від "Стугни" нищать повітряні цілі: відео

Заміна застарілим радянським ЗРК

Фахівець підкреслив, що комплекс DESNA покликаний зайняти нішу радянських ЗРК типу "Оса". Нова зброя здатна знищувати повітряні цілі на відстані від 5 до 7 кілометрів, ефективно підсилюючи роботу комплексів NASAMS.

Саму адаптацію протитанкових боєприпасів для потреб ППО фахівець назвав нормальною світовою практикою, навівши як приклад використання авіаційних ракет AIM-9X із наземних пускових установок.

Ракета має стандартні ключові елементи: засоби керування, двигун-прискорювач і бойову частину. Для знищення танка потрібна значно потужніша бойова частина, тому для повітряних цілей ці ракети цілком придатні після відповідного доопрацювання– підсумував експерт.

Норвегія вже закупила та передала перші такі комплекси, які вже знищують дрони під час російських атак.