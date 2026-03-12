До 50% дронів знищують ще до кордону або вздовж лінії фронту, – заступник командувача ПС

Українське військове керівництво затвердило створення власного "Залізного купола", оскільки повністю захистити територію України зенітними ракетами фізично та економічно просто не можливо. До 50% ворожих безпілотників оборонці знищують ще на кордоні або вздовж лінії фронту, де розміщені найбільш підготовлені бригади Сил оборони.

Про це заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров заявив у інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій.

Що відомо про український "Залізний купол"?

Єлізаров зауважив, що Україна ухвалила рішення щодо створення власного "Залізного купола", який складатиметься із чотирьох компонентів й буде значно більшим за ізраїльський аналог.

На нашому куполі, скажімо, ізраїльський купол – це маленька плямочка така, суто за розмірами, я маю на увазі,

– пояснив він.

За словами офіцера, військове керівництво пішло на такий крок через неможливість повністю покрити територію України дорогими зенітними ракетами, такими як Patriot або IRIS-T.

Тож, нині Повітряні сили активно працюють над впровадженням цієї системи.

Водночас Єлізаров заявив, що оборонці знищують половину ворожих ударних безпілотників ще на кордоні або вздовж лінії фронту. Каже, що саме там розташовані найбільш ефективні бригади Сил оборони, які оперативно реагують на загрози.

Яку нову тактику застосовують росіяни?

Нещодавно ворог змінив стратегію атак й почав запускати "Шахеди" великими групами, аби прорвати українську оборону.

Єлізаров зазначив, що дрони вже не летять невеликими групами, а рухаються масово. Імовірно, така модель буде лише посилюватись.

Вони вже не летять якимись малими групами. Це нагадує, як кабани лісом біжать і зносять усе на своєму шляху,

– порівняв офіцер.

Він додав, що навіть три ешелони мобільних вогневих груп не здатні впоратись з одночасним пролітанням, наприклад, 15 дронів на одній ділянці – частина все одно прорветься.

Саме тому Повітряні сили розробили нову тактику боротьби із ворожими безпілотниками, яка невдовзі запрацює повною мірою.

Що відомо про нещодавні атаки Росії на Україну?