Можна керувати за тисячі кілометрів: у Брюсселі презентували український НРК з гранатометом

Українська компанія DevDroid представила на міжнародній виставці новий наземний роботизований комплекс Droid NW 40. Він оснащений автоматичним гранатометом калібру 40 мм, що відкриває дорогу до розширення спектру задач.

НРК Droid NW 40 презентували на виставці-конференції BEDEX, Brussels European Defence Exhibition & Conference. Серед гостей був і Тео Франкен, міністр оборони Бельгії, який особисто протестував систему дистанційно, керуючи платформою в Україні з Бельгії через зашифрований інтернет-канал, повідомляє 24 Канал.

Які особливості нового НРК?

За словами команди, Droid NW 40 – це розвідувально-ударний наземний комплекс, адаптований під автоматичний гранатомет Mk-19 / AGL-53 (український аналог) і призначений для виконання небезпечних завдань без присутності особового складу в зоні ризику.

Платформа забезпечує ураження легкоброньованих цілей і живої сили на дистанції до 1,5 – 2 кілометри, підтримує кілька каналів зв’язку та має режим роботи по координатах із закритих позицій. Тестові покази продемонстрували стабільність роботи та можливість інтеграції з колісними платформами і сучасними системами зв'язку.

Україна сьогодні має унікальний досвід створення та бойового застосування новітніх військових технологій. Це досвід, який цікавить наших партнерів у різних регіонах світу – від Європи до Близького Сходу. Ми бачимо, що на міжнародних виставках українські розробки викликають значний інтерес, адже це технології, перевірені в реальних бойових умовах,

– зазначив CEO компанії DevDroid Юрій Поріцький.

Які характеристики НРК Droid NW 40?

Droid NW 40 забезпечує:

ефективне ураження легкоброньованих цілей і живої сили;

дальність ураження до 1,5 кілометрів;

підтримку шести типів зв'язку, зокрема Starlink, LTE, Mesh;

максимальну дальність ураження цілі до 2 кілометрів;

режими ведення вогню: одиночні постріли або чергами;

боєкомплект: 48 одиниць.

запас ходу на одній зарядці АКБ: дороги з твердим покриттям до 50 кілометрів, на бездоріжжі – до 40 кілометрів;

тривалість руху без перерви – до 12 годин, без переміщення – до 120 годин.

Характеристики Droid NW 40 / Інфографіка DevDroid

Розробники розповіли, що Droid NW 40 уже підтримує шість типів зв’язку, включно зі Starlink, LTE і Mesh, а інтерфейс управління був доопрацьований для зручності операторів. Команда наголошує на можливості дистанційного керування зі закритих позицій та автоматичному наведенні по координатах, що робить комплекс корисним для операцій, де пряма видимість неможлива.

DevDroid також анонсувала подальші доопрацювання і плани спільних представлень нових платформ із партнерами в короткостроковій перспективі.

Де використовують НРК?