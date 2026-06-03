Прирівняли до електрокарів: які були проблеми з постачанням НРК на фронт

Наземні роботизовані комплекси вже виконують значну кількість важливих завдань на фронті. Певний час були проблеми із закупівлями НРК. Вони вже вирішені, але виробники дещо перевантажені.

Воєнна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко розповіла 24 Каналу, що з 1 січня до кінця травня в Україні доводилося сплачувати ПДВ на купівлю наземних роботизованих комплексів. Їх прирівнювали до електрокарів. На щастя, цю ситуацію вирішили, хоч певні наслідки відчутні досі.

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Які були проблеми із закупівлею НРК?

За словами кореспондентки, низку контрактів не змогли вчасно підписати через появу 20% ПДВ з початку січня. Поки розв'язували питання з цим податком, на фронті створився певний дефіцит НРК. До прикладу, один наземний роботизований комплекс може за добу виконувати до 5 – 6 різних місій.

Варто врахувати, що за тиждень втрачається певна кількість дронів. І на той момент із закупівлею були певні проблеми.

Тоді закупівлі були заблоковані через бюрократичні процедури. Звісно, волонтери щось завозили. Підрозділи могли обмінювати бали через DOT-Chain. Але були й інші проблеми. Раніше там конвертували бали на повітряні дрони, які коштують +- 40 тисяч гривень. А вартість НРК – від 350 до 1 мільйона гривень. Відчутна різниця,

– зауважила кореспондентка.

Що було не так із закупівлею НРК: дивіться відео 24 Каналу

Вже надходила інформація, що держава законтрактувала на перші пів року 25 тисяч НРК. Замовлення розійшлися по виробниках, але потужностей не завжди вистачає.

Виробники сильно завантажені. Пішли й централізовані закупівлі, які були заблоковані через 20% ПДВ. Та й волонтери хочуть щось придбати. Я стала в чергу на купівлю НРК. Мені пообіцяли, що його відвантажать через півтора місяця,

– наголосила Кирієнко.

Вже навіть були випадки, коли військові самі за допомогою НРК підбирали інші підбиті наземні роботизовані комплекси. Це в певний момент сильно допомагало.

Зверніть увагу! Наземні роботизовані комплекси допомагають доставляти зброю, боєприпаси, їжу та інші ресурси у "кілзону". Також за допомогою НРК неодноразово здійснювали евакуацію поранених, хоч це й досить складні для підготовки операції.

Додамо, начальник відділу комунікацій 110-ї окремої механізованої бригади Іван Сєкач розповів, які завдання наземні роботизовані комплекси виконують на фронті. На його думку, до кінця 2026 року НРК зможуть здійснювати операції зі звільнення територій.