Воєнна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко розповіла 24 Каналу, що з 1 січня до кінця травня в Україні доводилося сплачувати ПДВ на купівлю наземних роботизованих комплексів. Їх прирівнювали до електрокарів. На щастя, цю ситуацію вирішили, хоч певні наслідки відчутні досі.

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Які були проблеми із закупівлею НРК?

За словами кореспондентки, низку контрактів не змогли вчасно підписати через появу 20% ПДВ з початку січня. Поки розв'язували питання з цим податком, на фронті створився певний дефіцит НРК. До прикладу, один наземний роботизований комплекс може за добу виконувати до 5 – 6 різних місій.

Варто врахувати, що за тиждень втрачається певна кількість дронів. І на той момент із закупівлею були певні проблеми.

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Тоді закупівлі були заблоковані через бюрократичні процедури. Звісно, волонтери щось завозили. Підрозділи могли обмінювати бали через DOT-Chain. Але були й інші проблеми. Раніше там конвертували бали на повітряні дрони, які коштують +- 40 тисяч гривень. А вартість НРК – від 350 до 1 мільйона гривень. Відчутна різниця,

– зауважила кореспондентка.

Що було не так із закупівлею НРК: дивіться відео 24 Каналу

Вже надходила інформація, що держава законтрактувала на перші пів року 25 тисяч НРК. Замовлення розійшлися по виробниках, але потужностей не завжди вистачає.

Виробники сильно завантажені. Пішли й централізовані закупівлі, які були заблоковані через 20% ПДВ. Та й волонтери хочуть щось придбати. Я стала в чергу на купівлю НРК. Мені пообіцяли, що його відвантажать через півтора місяця,

– наголосила Кирієнко.

Вже навіть були випадки, коли військові самі за допомогою НРК підбирали інші підбиті наземні роботизовані комплекси. Це в певний момент сильно допомагало.

Зверніть увагу! Наземні роботизовані комплекси допомагають доставляти зброю, боєприпаси, їжу та інші ресурси у "кілзону". Також за допомогою НРК неодноразово здійснювали евакуацію поранених, хоч це й досить складні для підготовки операції.

Додамо, начальник відділу комунікацій 110-ї окремої механізованої бригади Іван Сєкач розповів, які завдання наземні роботизовані комплекси виконують на фронті. На його думку, до кінця 2026 року НРК зможуть здійснювати операції зі звільнення територій.