Тобто мова вже не про окремі рішення чи експерименти, а про десятки тисяч платформ, які мають закривати критичні завдання логістики, евакуації і вогневої підтримки. Разом із цим посилюються і вимоги до самих платформ. В ексклюзивній колонці для 24 Каналу розповідаю про 5 ключових напрямів, в яких буде розвиватися ринок НРК.

Читайте також Фейки замість ракет: як ШІ і TikTok допомагають Росії воювати проти українців

Як змінюється ринок НРК?

1. Збільшення дальності та швидкості

Сьогодні на фронті перший і базовий виклик – різке збільшення "кілзони". Якщо раніше у тактико-технічних характеристиках НРК закладали дальність 5 – 7 кілометрів, то зараз цього вже недостатньо. Реальні бойові завдання вимагають 20 кілометрів ходу в один бік.

Паралельно зростає вимога до швидкості. Оптимальна швидкість має складати 15 – 30 кілометрів на годину, інакше вони стають легкою мішенню. Для виробників це означає роботу одразу з кількома складними параметрами: енергоспоживанням, стабільністю зв'язку, надійністю ходової та живучістю платформи.

2. Перехід до напівавтономності

У 2026 році НРК неминуче рухатимуться в бік напівавтономних режимів. Це один із найскладніших технічних викликів. Автономні автомобілі у цивільному житті працюють на рівних дорогах, з розміткою, світлофорами і прогнозованим середовищем. НРК ж пересуваються бездоріжжям, під вогнем, в умовах нестабільного зв'язку.

Ідеальної автономності поки не буде, але перші робочі рішення – різної якості – з'являться. Це стане стартовою точкою для зменшення навантаження на операторів і масштабування застосування НРК.

3. Протидія FPV

Ще один серйозний виклик – захист від FPV-дронів. Раніше ставка робилася на радіоелектронну боротьбу, проте на полі бою з'являється дедалі більше FPV-ждунів – дронів, які можуть тривалий час чекати ціль, а також активно застосовуються дрони на оптоволокні, нечутливі до класичних засобів придушення. Тому розробники вже працюють над ефективними рішеннями для захисту від FPV-дронів, які будуть інтегровані у наземні роботизовані комплекси.

4. Боротьба за зв'язок і управління

Ще один критичний напрям розвитку – це стійкість зв'язку і систем управління. Усі попередні пункти впираються в одне: наскільки стабільно оператор може керувати платформою і отримувати зворотний зв'язок. У реальних бойових умовах зв'язок нестабільний за замовчуванням: РЕБ, рельєф, забудова, перевантаження каналів.

Тому ринок рухається в бік мультиканальних рішень: поєднання різних типів зв'язку (цифровий, LTE, супутниковий), автоматичне перемикання між ними, а також часткова автономність як "страховка" у разі втрати сигналу.

Окремий тренд – це уніфікація інтерфейсів управління. Коли оператор може працювати з різними платформами через одну логіку і один інтерфейс, це суттєво зменшує помилки і скорочує час навчання. У найближчий рік конкуренція все більше зміщуватиметься саме в цю площину: не лише "як далеко їде платформа", а "чи не втрачаєш ти її по дорозі".

5. Перехід від саморобних рішень до масових платформ

Якщо на початку війни домінували власноруч розроблені комплекси, то далі ринок також дивитиметься в сторону адаптації серійної техніки: квадроциклів, пікапів, іноді навіть важкої бронетехніки, які можна дооснащувати модулями управління та зв'язку.

Перші НРК створювалися швидко – часто з доступних компонентів, під конкретні завдання підрозділів. Це дало швидкий ефект на полі бою, але водночас створило іншу проблему: різноманіття платформ, відсутність уніфікації і складність обслуговування.

Зараз фронту потрібні серійні НРК, які одразу проєктуються під масове застосування.

Що у висновку?

Усі ці зміни формують нову планку вимог до наземних роботизованих комплексів. Мовиться вже не про окремі характеристики, а про здатність платформи працювати в складному і динамічному середовищі, де кожен параметр критичний.

Це означає, що ринок буде відсіювати рішення дуже швидко. Умовно: якщо НРК не проходить 20 кілометрів, втрачає зв'язок або не витримує FPV-загрози – він просто не доходить до застосування. Тому наступний етап розвитку – це не більше експериментів, а більше відбору. І саме поле бою визначить, які платформи стануть масовими.