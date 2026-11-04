Український робот-камікадзе "Кріт" доставляє вибухівку на гусеницях

Українська компанія "Вітролом" представила мініатюрний гусеничний наземний роботизований комплекс "Кріт" для доставки зарядів до ворожих позицій. Він важить близько 4,6 кілограма, може перевозити до 16 кілограмів вантажу, а базова версія коштує від 25 тисяч гривень. Завдяки невеликій масі робота можна переносити важким дроном-бомбером.

Про нову платформу повідомила "Оборонка" після розмови з представником компанії "Вітролом" на заході IRON HALLOWEEN PARTY 2026. За словами розробника, "Кріт" створювали на запит військових як простий та відносно дешевий одноразовий робот для роботи поблизу укріплень, траншей і будівель. Виріб пройшов польові випробування, зокрема за участі військових, після чого компанія оголосила про початок продажів для підрозділів Сил оборони.

Чим незвичайний робот "Кріт"

Габарити гусеничної платформи становлять 590 на 490 на 280 міліметрів. Споряджена маса разом з акумулятором у базовій версії – близько 4,6 кілограма, хоча залежно від комплектації може змінюватися від 4 до 6 кілограмів. При цьому виробник заявляє вантажопідйомність до 16 кілограмів та швидкість руху до 10 кілометрів на годину.

Для здешевлення конструкції інженери використали компоненти, поширені у FPV-дронах, а також редуктори власної розробки. За словами представника компанії, платформа здатна рухатися піском і болотистою місцевістю. Водночас виробник поки не оприлюднив незалежних результатів випробувань прохідності чи запасу ходу.

"У підсумку вийшла платформа вартістю 25 тисяч гривень на рівні простенької FPV-шки", – пояснив представник "Вітролому". Вказана ціна стосується базової версії з радіокеруванням та акумулятором і може змінюватися залежно від комплектації.

Наземний дрон можна доставляти іншим дроном

Незвичайна особливість "Крота" полягає у можливості використовувати важкий мультикоптер як транспорт. За задумом розробників, бомбер типу Vampire або Heavy Shot може перенести невелику гусеничну платформу ближче до району виконання завдання, після чого вона рухатиметься землею.

Подібний підхід уже застосовують українські військові. Як раніше розповідав Мілітарі 24, Третій армійський корпус доставляв НРК-камікадзе важкими дронами у тил російських військ під час операції "Вівальді". У тому випадку роботів перекидали повітрям на значну відстань, щоб вони виконували завдання вже після приземлення.

Окремий приклад такої технології – НРК "Десантник", пристосований до скидання з дрона-бомбера. Однак про підтверджене бойове десантування саме "Крота" виробник наразі не повідомив.

Який зв'язок використовує "Кріт"

Для платформи заявлено кілька варіантів керування. Базовий робот використовує радіоканал, окрема модифікація може працювати через оптоволокно, а версію "Кріт-Зоря" пропонують оснащувати супутниковим терміналом Starlink Mini.

Ці рішення мають різні особливості. Оптоволоконний канал не залежить від звичайних радіозавад на лінії керування, але робота такого комплексу обмежена довжиною та станом кабелю. Супутниковий зв'язок дає інші можливості для роботи на відстані, однак його доступність залежить від умов експлуатації та обмежень сервісу. Виробник не назвав підтвердженої дальності роботи жодної з модифікацій.

Чому військовим потрібні дешеві НРК-камікадзе

Наземні роботи особливо корисні там, де звичайний FPV-дрон має труднощі з наближенням до цілі, наприклад усередині укриттів, приміщень або на складному рельєфі. Компактна гусенична платформа здатна під'їхати до об'єкта, не наражаючи оператора на безпосередній ризик. У "Вітроломі" кажуть, що "Кріт" розрахований, зокрема, на використання доступних військовим боєприпасів серії ТМ-62, однак подробиці бойового застосування не розкривають.

Наземні комплекси вже беруть на себе такі завдання у війську. Наприклад, НРК "Гімлі" доставляв важкий заряд до входу в газову трубу, яку використовували російські військові. На відміну від нього, "Кріт" створений як надлегка платформа, яку легше транспортувати, але її корисне навантаження значно менше.

Гусеничне шасі використовують і для інших завдань. Так, інженерний НРК 16-ї бригади підтримки розгортає загородження з колючого дроту без присутності саперів на відкритій місцевості. У випадку "Крота" розробники зробили ставку саме на низьку ціну, компактність і одноразове застосування.

За інформацією "Вітролому", після польових тестів компанія відкрила продажі комплексу для військових. Даних про кількість вироблених роботів, серійні постачання або підтверджені ураження противника поки немає.