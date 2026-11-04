Украинский робот-камикадзе "Крот" доставляет взрывчатку на гусеницах

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О новой платформе сообщила "Оборонка" после беседы с представителем компании "Витролом" на мероприятии IRON HALLOWEEN PARTY 2026. По словам разработчика, "Крот" создавался по запросу военных как простой и относительно дешевый одноразовый робот для работы вблизи укреплений, траншей и зданий. Изделие прошло полевые испытания, в частности с участием военных, после чего компания объявила о начале продаж для подразделений Сил обороны.

Почему робот "Крот" необычен

Габариты гусеничной платформы составляют 590 на 490 на 280 миллиметров. Снаряженная масса вместе с аккумулятором в базовой версии – около 4,6 килограмма, хотя в зависимости от комплектации она может варьироваться от 4 до 6 килограммов. При этом производитель заявляет о грузоподъемности до 16 килограммов и скорости движения до 10 километров в час.

Для удешевления конструкции инженеры использовали компоненты, широко применяемые в FPV-дронах, а также редукторы собственной разработки. По словам представителя компании, платформа способна передвигаться по песку и болотистой местности. В то же время производитель пока не обнародовал независимых результатов испытаний проходимости или запаса хода.

"В итоге получилась платформа стоимостью 25 тысяч гривен, сопоставимая по цене с простым FPV-дроном", – пояснил представитель "Витролома". Указанная цена относится к базовой версии с радиоуправлением и аккумулятором и может варьироваться в зависимости от комплектации.

Наземный дрон можно доставлять другим дроном

Необычная особенность "Крота" заключается в возможности использовать тяжелый мультикоптер в качестве транспорта. По замыслу разработчиков, бомбер типа Vampire или Heavy Shot может перенести небольшую гусеничную платформу ближе к району выполнения задачи, после чего она будет двигаться по земле.

Подобный подход уже применяют украинские военные. Как, например, Как ранее сообщал "Милитари 24", Третий армейский корпус доставлял НРК-камикадзе с помощью тяжелых дронов в тыл российских войск во время операции "Вивальди". В том случае роботов перебрасывали по воздуху на значительное расстояние, чтобы они выполняли задачи уже после приземления.

Отдельный пример такой технологии – НРК "Десантник", приспособленный для сброса с дрона-бомбардировщика. Однако о подтвержденном боевом десантировании именно "Крота" производитель пока не сообщил.

Какую связь использует "Крот"

Для платформы заявлено несколько вариантов управления. Базовый робот использует радиоканал, отдельная модификация может работать через оптоволокно, а версию "Крот-Заря" предлагают оснащать спутниковым терминалом Starlink Mini.

Эти решения имеют различные особенности. Оптоволоконный канал не зависит от обычных радиопомех на линии управления, но работа такого комплекса ограничена длиной и состоянием кабеля. Спутниковая связь открывает другие возможности для работы на расстоянии, однако ее доступность зависит от условий эксплуатации и ограничений сервиса. Производитель не назвал подтвержденную дальность работы ни одной из модификаций.

Почему военным нужны дешевые НРК-камикадзе

Наземные роботы особенно полезны там, где обычный FPV-дрон испытывает трудности с приближением к цели, например внутри укрытий, помещений или на сложном рельефе. Компактная гусеничная платформа способна подъехать к объекту, не подвергая оператора непосредственному риску. В "Витроломе" говорят, что "Крот" рассчитан, в частности, на использование доступных военным боеприпасов серии ТМ-62, однако подробности боевого применения не раскрывают.

Наземные комплексы уже берут на себя такие задачи в армии. Например, НРК "Гимли" доставлял тяжелый заряд к входу в газопровод, который использовали российские военные. В отличие от него, "Крот" создан как сверхлегкая платформа, которую легче транспортировать, но ее полезная нагрузка значительно меньше.

Гусеничное шасси используют и для других задач. Так, НРК 16-й бригады поддержки разворачивает заграждения из колючей проволоки без участия саперов на открытой местности. В случае с "Кротом" разработчики сделали ставку именно на низкую цену, компактность и одноразовое применение.

По информации "Витролома", после полевых испытаний компания начала продажи комплекса для военных. Данных о количестве произведенных роботов, серийных поставках или подтвержденных поражениях противника пока нет.