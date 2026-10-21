Про застосування інженерного дрона повідомили Сухопутні війська ЗСУ. На оприлюднених кадрах наземний робот 16-ї бригади підтримки рухається відкритою місцевістю, залишаючи за собою спіраль колючого дроту. На платформі встановлений похилий металевий каркас із великою бухтою загородження, а роботу комплексу контролює оператор дистанційно.

Як наземний робот встановлює загородження

Для інженерного завдання військові оснастили НРК спеціальною конструкцією з котушкою колючого дроту. Під час руху платформи спіраль поступово розмотується та залишається на землі, формуючи перешкоду для піхоти противника.

Такий дріт часто називають "Єгозою". Він має гострі різальні елементи, тому ускладнює пересування піхотинців, змушує їх зупинятися або шукати обхідний маршрут.

Зазвичай для встановлення подібних загороджень потрібна робота військових інженерів безпосередньо на місцевості. На відкритих ділянках вони стають вразливими до ворожих дронів та артилерії.

У випадку з НРК оператор залишається на відстані та керує рухом машини. За інформацією АрміяInform, за її роботою також спостерігає розвідувальний безпілотник.

Військові не називають модель наземного комплексу, його вантажопідйомність, довжину загородження, яку можна встановити за один виїзд, та максимальну дальність дистанційного керування.

Роботи беруть на себе інженерні завдання

Використання НРК для встановлення "Єгози" вже не є одиничним експериментом. Раніше подібні рішення застосовували бійці 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр".

Окрім встановлення загороджень, наземні роботи можуть допомагати військовим із мінуванням, розмінуванням, перевезенням інженерного обладнання та іншими роботами на небезпечних ділянках.

Як раніше повідомляв Мілітарі 24, Третій армійський корпус залучив НРК до розмінування маршрутів під час операції "Вівальді". За словами військових, такі платформи дозволили виконувати частину робіт, які раніше потребували присутності саперів у зоні ураження.

Застосування наземних дронів поступово виходить за межі логістики та евакуації. Зокрема, Мілітарі 24 розповідав про операцію "Вівальді", де роботизовані комплекси виконували інженерні та штурмові завдання.

Чому дистанційне встановлення загороджень важливе

На відміну від мінного поля, дротяне загородження саме по собі не вибухає. Його головне призначення – створювати фізичну перешкоду, затримувати пересування противника та ускладнювати подолання оборонних позицій.

Наземний робот дозволяє встановлювати загородження з меншим ризиком для людей, хоча сама платформа залишається вразливою до мін, вогню противника та втрати зв’язку.

Раніше Мілітарі 24 публікував інтерв’ю з розробником НРК "Змій", який пояснював, чому роботи особливо потрібні там, де робота людини пов’язана з високою небезпекою.

Ще один приклад універсальності наземних платформ продемонстрував НРК "Гімлі", який доставив 140-кілограмовий боєприпас до газової труби, використаної російськими військовими.

Інженерний НРК 16-ї бригади виконує інше завдання: не знищує ворожу позицію, а допомагає створювати оборонні перешкоди, залишаючи військових поза ділянкою безпосереднього ризику.