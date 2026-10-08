Про це розповів голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан у коментарі для CNBC.

Що показала операція "Вівальді"?

Контрнаступальна операція "Вівальді" розгорнулася в районі Лимана на Донеччині. Українські військові з Третього армійського корпусу змогли використати великі ударні безпілотники та дистанційно керовані наземні роботизовані комплекси в тилу російських військ.

Операція стартувала у травні. Під час її проведення Сили оборони вперше у світовій практиці розгорнули повноцінний роботизований ешелон.

Системи взяли на себе значну частину завдань, які раніше виконували військовослужбовці безпосередньо на передовій. Зокрема, наземні комплекси використовували для логістики, евакуації поранених, інженерних робіт, а також штурмових завдань.

Роботизований ешелон дозволив замінити на передовій близько 6 тисяч піхотинців. Роботи виконували до 80% логістичних завдань і понад 90% евакуації поранених, а також залучалися до інших бойових місій.

Однією з головних переваг роботизованих систем є можливість виконувати небезпечні завдання без прямого залучення великої кількості військових.

Українські сили використовували дрони, щоб доставляти наземні роботизовані платформи в тил російських підрозділів. Там вони могли атакувати противника, виконувати логістичні завдання або проводити евакуацію, не наражаючи на небезпеку екіпажі та піхоту.

Експерт з питань безпеки та голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан наголошує, що це поступово змінює саму логіку бойових дій.

Їх використання не лише зменшило ризики для особового складу, але й змінило саму логіку бойових дій: там, де раніше були потрібні десятки чи сотні солдатів, дедалі частіше розгортаються дистанційно керовані платформи,

– пояснив Кузан.

За його словами, досвід "Вівальді" демонструє, що систематична заміна військових роботизованими платформами може стати одним із ключових напрямків розвитку сучасної війни.

Роботизацію бойових процесів підтримує і Президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з військовими, які брали участь в операції «Вівальді», він назвав використання наземних роботизованих систем одним із перспективних напрямків.

Одним з особливо перспективних напрямків зараз є заміна наших воїнів наземними роботизованими системами, де це можливо. Під час "Вівальді" ця можливість дозволила нам досягти багатьох результатів. Ми будемо масштабувати її, щоб все частіше найнебезпечніші завдання на фронті виконував дрон, а не воїн,

– наголосив президент.

Водночас операція має і важливий стратегічний вимір. За даними української сторони, завдяки діям військових та роботизованих систем вдалося звільнити значну територію в районі Лимана та перехопити ініціативу на цій ділянці фронту.

За оцінкою Кузана, це також допомогло зірвати плани Росії щодо повного захоплення Донецької області. За його словами, найбільших втрат російська армія зазнає на напрямках Костянтинівки, Слов'янська та Краматорська, на які припадає близько 70 – 80% втрат ворога.

Нагадаємо, командир підрозділу НРК NOVA 3 ОШБр 3-го армійського корпусу із позивним "Жорік" в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу розповів про унікальний досвід масового застосування наземних роботизованих комплексів під час операції "Вівальді". За його словами, роботи виконували широкий спектр завдань – від розвідки та логістики до евакуації й вогневої підтримки.

Фактично роботизовані системи дозволили замінити тисячі військових на найбільш небезпечних ділянках фронту. Як саме працював роботизований ешелон і які ще несподівані рішення використали українські військові – читайте в ексклюзивному інтерв’ю "Жоріка" для 24 Каналу.