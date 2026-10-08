Об этом рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в комментарии для CNBC.

Что показала операция "Вивальди"?

Контрнаступательная операция "Вивальди" развернулась в районе Лимана в Донецкой области. Украинские военные из Третьего армейского корпуса смогли задействовать большие ударные беспилотники и дистанционно управляемые наземные роботизированные комплексы в тылу российских войск.

Операция стартовала в мае. В ходе ее проведения Силы обороны впервые в мировой практике развернули полноценный роботизированный эшелон.

Системы взяли на себя значительную часть задач, которые ранее выполняли военнослужащие непосредственно на передовой. В частности, наземные комплексы использовались для логистики, эвакуации раненых, инженерных работ, а также для выполнения штурмовых задач.

Роботизированный эшелон позволил заменить на передовой около 6 тысяч пехотинцев. Роботы выполняли до 80% логистических задач и более 90% эвакуации раненых, а также привлекались к другим боевым миссиям.

Одним из главных преимуществ роботизированных систем является возможность выполнять опасные задачи без прямого участия большого количества военных.

Украинские силы использовали дроны для доставки наземных роботизированных платформ в тыл российских подразделений. Там они могли проводить атаки противника, выполнять логистические задачи или проводить эвакуацию, не подвергая опасности экипажи и пехоту.

Эксперт по вопросам безопасности и глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан подчеркивает, что это постепенно меняет саму логику боевых действий.

Их использование не только снизило риски для личного состава, но и изменило саму логику боевых действий: там, где раньше требовались десятки или сотни солдат, все чаще развертываются дистанционно управляемые платформы,

– пояснил Кузан.

По его словам, опыт операции "Вивальди" показывает, что систематическая замена военнослужащих роботизированными платформами может стать одним из ключевых направлений развития современной войны.

Роботизацию боевых процессов поддерживает и президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с военными, участвовавшими в операции "Вивальди", он назвал использование наземных роботизированных систем одним из перспективных направлений.

Одним из особенно перспективных направлений сейчас является замена наших воинов наземными роботизированными системами там, где это возможно. Во время операции "Вивальди" эта возможность позволила нам добиться многих результатов. Мы будем расширять ее масштабы, чтобы все чаще самые опасные задачи на фронте выполнял дрон, а не солдат,

– подчеркнул президент.

В то же время операция имеет и важное стратегическое значение. По данным украинской стороны, благодаря действиям военных и роботизированных систем удалось освободить значительную территорию в районе Лимана и перехватить инициативу на этом участке фронта.

По оценке Кузана, это также помогло сорвать планы России по полному захвату Донецкой области. По его словам, наибольшие потери российская армия несет на направлениях Константиновки, Славянска и Краматорска, где приходится около 70–80 % потерь противника.

Напомним, командир подразделения НРК NOVA 3 ОШБр 3-го армейского корпуса с позывным "Жорик" в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал об уникальном опыте массового применения наземных роботизированных комплексов во время операции "Вивальди". По его словам, роботы выполняли широкий спектр задач – от разведки и логистики до эвакуации и огневой поддержки.

Фактически роботизированные системы позволили заменить тысячи военных на самых опасных участках фронта. Как именно работал роботизированный эшелон и что еще неожиданное использовали украинские военные – читайте на сайте в эксклюзивном интервью "Жорика" для 24 Канала.