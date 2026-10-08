Командир подразделения НРК NOVA 3 ОШБр 3-го армейского корпуса с позывным "Жорик" в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал об уникальном опыте массового применения наземных роботизированных комплексов в ходе операции "Вивальди".

Военный объяснил, как роботы обеспечивали разведку, логистику, эвакуацию и огневую поддержку, фактически заменив тысячи бойцов на самых опасных участках. Также прозвучали подробности о применении старых советских БТР, превращенных в управляемые наземные дроны-камикадзе для прорыва вражеского укрепленного района.

Без чего бойцы бы не справились?

Операция "Вивальди" Третьего армейского корпуса против россиян продолжается. Очень многие пишут о том, что это впервые такая роботизированная война, в ходе которой впервые массово и успешно применялись ударные и логистические НРК. Расскажите, пожалуйста, как именно вы использовали НРК? В чем заключалась их заслуга? В каком количестве, насколько можно говорить об этом?

НРК применялись с самого начала. Всю Операцию спланировал командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. И, наверное, с самого начала начали применять НРК для разведки, для разведки маршрутов, минирования и тому подобного. Для засад, для ударных миссий, а также для логистики, для сопровождения штурмовых групп и эвакуации.

Сегодня без НРК такую операцию было бы очень трудно провести. НРК заменили очень много личного состава. За время проведения операции подразделение NOVA перевезло более 240 тонн грузов только на освобожденные территории и преодолело расстояние более 30 тысяч километров.

Если пересчитать это на личный состав, то для того, чтобы переместить такое количество грузов, сколько груза может взять один наш боец? Не более 20 килограммов, потому что ему нужно будет пройти пешком примерно 20 километров. То есть у нас есть цифра 240 тонн, делим на 20 килограммов и получаем 12 тысяч походов. Это если бы это сделал один боец.

Или нам пришлось бы задействовать 12 000 наших бойцов. То есть вот вам цифра, которую высвободили НРК только на логистику. Это не считая эвакуации, не считая разведки, не считая потерь личного состава и автомобильной или бронированной техники.

То есть НРК гораздо эффективнее, чем тяжелые беспилотники, которые могут доставлять грузы? То есть НРК сейчас лучше использовать?

Я все время говорил, что выиграть можно только командой. То есть нет такого, что лучше: лучше НРК, лучше БПЛА или там лучше РЭБ. Если мы сейчас уберем с передовых позиций нашу пехоту, то все пойдет ко дну. Развалится НРК, развалится БПЛА и все остальные подразделения.

То есть выиграть эту войну и победить врага мы можем только сообща. Каждая структура, каждое подразделение вносит большой вклад в достижение результата.

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Как готовили операцию "Вивальди"?

Из того, что можно рассказывать, можете ли вы поделиться деталями, как сначала отрабатывали с НРК, как вы сначала тренировались их применять? То есть потом они уходили в тыл врага, и вы уже применяли их как средство логистики?

Скажу так: наше подразделение уже более 2 лет работает с НРК. Мы одни из первых, кто поставил НРК на системные рельсы и начал применять их массово. То есть мы уже давно используем НРК, поэтому экипажи у нас уже натренированы, имеют боевой опыт, постоянно работают.

Первые НРК запускались в тыл врага для разведки. То есть не только с БПЛА. С БЛА мы видели одно, с земли – другое. Затем мы запускали НРК для разведки маршрутов. Все видели, как заезжала бронетехника, а перед этим нужно было проверить, нет ли мин.

Далее к нам выдвигались НРК-разминировщики. Там, где обнаруживали заминированные участки, мы их обезвреживали. Также мы разминировали маршруты для своих штурмовых групп. Затем уже пошли ударные НРК, которые вели боевые действия, а за ними следовала логистика обеспечения штурмовых групп.

Когда ребята вошли уже в тыл врага, им потребовалось обеспечение. НРК постоянно их поддерживали. И все же понимают: продвижение вперед нужно обеспечивать логистикой. То есть НРК постоянно находились сзади, подвозя БК, провизию и все необходимое.

Сколько всего НРК вы использовали?

Цифр нет, но много.

Это тысячи?

Нет, это не тысячи. Если бы нам кто-то дал тысячи НРК, то это было бы очень мощно. Скажу так, сотни.

Как себя показали ударные НРК? Сколько бойцов они в таком случае могли заменить?

Об этом вам лучше расскажет командир ударных НРК. Однако да, они внесли большой вклад в эту операцию. Они сделали то, чего никто не делал. Поэтому лучше спросить у командира, чтобы он вам рассказал.

Почему удар стал сюрпризом для россиян?

Андрей Билецкий рассказывал о том, что россияне "проспали" этот удар. Как они это не заметили? Вы говорили о том, что НРК заезжали в тыл к врагу. Они их не замечали, или вы так работали, что они этого не видели? Как вам удалось перехитрить?

Для этого были задействованы не одно подразделение, а весь Третий армейский корпус и все дружественные подразделения, которые участвовали в этой операции и продолжают участвовать.

Понятно, что мы проводили маневры для отвлечения внимания, накопления техники, передвижения НРК и тому подобное в других местах, чтобы минимизировать риски. И это было максимально скрыто, чтобы враг об этом не узнал.

Для этого применялось все: от техники до небольших НРК.

То есть для них это было скорее сюрпризом? Неожиданно?

Да, это был сюрприз. При этом это был большой сюрприз. Все слышали, сколько было взято пленных. То есть это было очень неожиданно. Операция была тщательно спланирована, и подход к ней, к ее выполнению, был на высшем уровне.

В ходе операции "Вивальди" удалось взять в плен большое количество россиян – это очень сложно, если не сказать нереально. Насколько это было сложно?

Здесь вам больше расскажут наши штурмовые группы, это их заслуга, именно они взяли россиян в плен. Так, не без помощи подразделений БПЛА, подразделений НРК, подразделений РЭБ и всех остальных, но основная заслуга – это наших штурмовиков, нашей пехоты, которая вошла и проделала эту работу.

Обратите внимание! Бойцы Третьего армейского корпуса в ходе трех этапов операции "Вивальди" взяли в плен более 250 российских военнослужащих. Они рассказали, что их командиры отдавали приказы на "обнуление" и отправляли штурмовые группы в безвозвратные атаки без возможности отступить.

Какие планы у Билецкого в отношении НРК?

Мы видим, что пока враг не останавливается и не идет на переговоры. Поэтому как, по вашему мнению, в будущем вы видите развитие НРК, а возможно, не только НРК?

НРК должен расширяться, если мы хотим высвободить личный состав и сохранить его. Людей у нас не так много. Я с самого начала сказал, сколько бойцов нужно было бы задействовать, если бы не было НРК – более 12 тысяч бойцов нам бы потребовалось. Все это заменили роботы.

Робот – это железо. Так, оно стоит денег, но это железо. Завтра пошли и взяли новое. Бойца вернуть очень трудно, если он ранен, а еще труднее, если его потеряли. Поэтому НРК нужно только расширять.

И, как говорил Андрей Билецкий, в планах заменить 70% бойцов роботизированными системами. Мы к этому стремимся. Мы это выстраиваем. Выстраиваем эшелонированную логистику, создаем роботизированные огневые средства для того, чтобы высвободить личный состав и заменить его роботами.

Будет возможность применять, например, трансформеров, мы будем запускать туда трансформеров. Разумеется, всю пехоту убрать нельзя, так не получится. Но если у нас получится где-то сделать трансформера, запустим его.

Какие технологии еще могут больше помочь в боях? Вот роботизированные турели, это в условиях наступления не очень помогает, или как?

Все помогает. Новые технологии, каждая новинка помогает, потому что это новая война. Те же роботизированные турели внесли большой вклад в операцию "Вивальди".

Они взаимодействовали с НРК, скажем так?

Они работали на НРК, то есть роботизированные турели были на НРК.

А русские тоже начали применять НРК? Или пока от них идет только "мясо"?

Россияне очень быстро учатся, и у них тоже есть НРК, они также применяются в нашей зоне ответственности. Не один НРК был уничтожен в зоне нашей ответственности.

Они у них пока не так массово, как у нас, но учитывая их мощности и возможность масштабирования, я думаю, что мы скоро увидим и их роботов. Поэтому мы должны идти на шаг впереди них.

Какие роботы более эффективны?

А какие НРК эффективнее? Украинские или зарубежные? Или вы используете разные?

Мы используем совершенно разные НРК. Все, что к нам попадает, мы заставляем ехать. Даже то, что не может ехать.

Почему НРК, например, нашего производства лучше? Они дешевле. Если говорить о том, когда мы их покупаем. Если мне скажут, что ты возьмешь один НРК за 10 миллионов или на эту сумму НРК по 500 тысяч, я возьму по 500 тысяч, потому что для этого у меня будет 20 шансов выехать, а не один.

То есть я считаю, что НРК – это логистический, эвакуационный транспорт, он выполняет одну миссию. Все остальное – бонус, потому что его могут уничтожить на первой миссии, может, он проведет там и 100 миссий, но рассчитывать нужно на одну, на худшее.

А не только, например, государство закупает, можете ли вы получать от волонтеров, от неравнодушных украинцев такие НРК? Принимаете ли вы такие подарки?

Конечно, принимаем. Мы только за. Все, кто готов нам помочь, мы только за.

Что, кроме НРК, использовали для успеха операции?

Для прорыва укрепленной обороны противника именно на третьем этапе операции "Вивальди" задействовались старые советские бронетранспортеры, полностью начиненные взрывчаткой и превращенные в управляемые наземные дроны. Здесь тоже хотелось бы подробностей. Был ли это тоже очень большой сюрприз для оккупантов? Кто до этого додумался?

Я уже говорил, что всю операцию спланировал Андрей Билецкий. Не скажу точно, была ли это его идея или кто-то предложил ее ему. Однако он точно ее одобрил.

Здесь подробностей рассказывать не могу, но так было. БТР использовали. Он разнес укрепленный район врага и тем самым обеспечил определенный успех для продвижения наших бойцов.