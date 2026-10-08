Командир підрозділу НРК NOVA 3 ОШБр 3 армійського корпусу із позивним "Жорік" в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів про унікальний досвід масового застосування наземних роботизованих комплексів під час операції "Вівальді".

Військовий пояснив, як роботи забезпечували розвідку, логістику, евакуацію та вогневу підтримку, фактично замінивши тисячі бійців на найнебезпечніших ділянках. Також пролунали деталі про застосування старих радянських БТР, перетворених на керовані наземні дрони-камікадзе для прориву ворожого укріпрайону.

Без чого бійці б не впорались?

Операція "Вівальді" Третього армійського корпусу проти росіян триває. Дуже багато людей пишуть про те, що це вперше така роботизована війна, під час неї вперше масово і успішно застосовували ударні і логістичні НРК. Розкажіть, будь ласка, як саме ви використовували НРК? Яка тут була їхня заслуга? В якій кількості, з того, що можна казати?

НРК застосовувались з самого початку. Всю операцію спланував командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. І, напевно, з самого початку почали застосовувати НРК для розвідки, для розвідки маршрутів, мінування і тому подібне. Для засідок, для ударних місій і також для логістики, для супроводу штурмових груп і логістики, евакуації.

Сьогодні без НРК таку операцію було б дуже важко зробити. НРК замінили дуже багато особового складу. За час проведення операції підрозділ NOVA перевіз понад 240 тонн вантажів тільки на звільнені землі і пройшов дистанцію у понад 30 тисяч кілометрів.

Якщо порахувати це в особовому складі, то для того, щоб перемістити таку кількість вантажів, скільки в нас один боєць може взяти вантажу? Не більше 20 кілограмів, тому що йому потрібно буде заходити ногами приблизно 20 кілометрів. Тобто от ми маємо цифру 240 тонн ділимо на 20 кілограмів і отримаємо 12 тисяч ходок. Це якщо б зробив один боєць.

Або нам потрібно було б задіяти 12 000 бійців наших. Тобто от вам цифра, яку вивільнили НРК тільки для логістики. Це не рахуючи евакуації, не рахуючи розвідки, не рахуючи втрати особового складу та автомобільної техніки або броньованої техніки.

Тобто НРК набагато ефективніші, аніж важкі безпілотники, які можуть доставляти вантажі? Тобто НРК зараз краще використовувати?

Я весь час говорив, що виграти можна тільки командою. Тобто немає такого, що краще: чи краще НРК, чи краще БпЛА, чи там краще РЕБ. Якщо ми заберемо зараз з передових позицій піхоту нашу, то посиплеться все. Посиплються НРК, посиплються БпЛА й всі інші підрозділи.

Тобто виграти в цю війну і побороти ворога ми можемо тільки командою. Кожна структура, кожен підрозділ дає великий вклад для того, щоб був результат.

Повне інтерв'ю: дивіться відео

Як готували операцію "Вівальді"?

З того, що можна розповідати, можете поділитися деталями, як відпрацьовували спершу з НРК, як ви спершу тренувалися їх застосовувати? Тобто потім вони їхали в тил ворога і ви вже застосовували його як засіб логістики?

Скажу так, що наш підрозділ уже понад 2 років працює з НРК. Ми одні з перших, хто поставили НРК на системні рейки і їх почали застосовувати масово. Тобто ми вже давно використовуємо НРК, тому екіпажі в нас уже натреновані, мають бойовий досвід, постійно працюють.

Перші НРК запускалися в тил ворога для розвідки. Тобто не тільки з БпЛА. З БаЛА ми бачили одне, з землі ми бачили інше. Далі ми запускали НРК для розвідки маршрутів. Всі бачили, як заїжджала бронетехніка, а перед цим треба було перевірити мінування.

Далі в нас їхали НРК-розміновувачі. Там, де знаходили мінування, ми його знімали. Також ми розміновували маршрути для своїх штурмових груп. Потім вже пішли ударні НРК, які працювали, і далі пішла логістика забезпечення штурмових груп.

Коли хлопці зайшли вже в тил ворога, їм потрібно було забезпечення. НРК постійно їх підтримували. І всі ж розуміють: про рух уперед потрібно забезпечувати логістикою. Тобто НРК були постійно ззаду, які підвозили БК, підвозили провізію і все, що потрібно.

Скільки всього НРК ви використали?

Цифри немає, але багато.

Це тисячі?

Ні, це не тисячі. Якби нам хтось дав тисячі НРК, то це було б дуже потужно. Скажу так, сотні.

Як себе показали ударні НРК? Скількох бійців вони в такому випадку могли замінити?

Це вам більше скаже командир ударних НРК. Однак так, вони зробили великий вклад в цю операцію. Вони зробили те, що ніхто не робив. Тому краще запитати в командира, щоб вам розповіли.

Чому удар став сюрпризом для росіян?

Андрій Білецький розповідав про те, що росіяни "проспали" цей удар. Як вони це не помітили? Ви казали про те, що НРК заїжджали в тил до ворога. Вони їх не помічали, чи ви так працювали, що вони цього не бачили? Як вам вдалося перехитрити?

Для цього залучили не один підрозділ, а весь Третій армійський корпус і всі дружні підрозділи, які брали участь в цій операції, і продовжують брати.

Зрозуміло, що ми робили маневри для відвернення уваги, накопичення техніки, рух НРК і тому подібне в інших місцях для того, щоб мінімізувати. І це було максимально приховано, щоб ворог про це не дізнався.

Для цього застосовувалось все: від техніки до маленьких НРК.

Тобто для них це було більше сюрпризом? Неочікувано?

Так, це був сюрприз. При тому, що це був великий сюрприз. Всі чули, скільки було взято полонених. Тобто це дуже неочікувано було. Операція була спланована ретельно і підхід до неї, до виконання, був на вищому рівні.

Протягом операції "Вівальді" вдалось взяти велику кількість росіян в полон – це дуже складно, якщо не сказати нереально. Наскільки це було складно?

Тут вам скажуть більше наші штурмові групи, це їхня заслуга, це вони взяли росіян в полон. Так, не без допомоги підрозділів БпЛА, підрозділів НРК, підрозділів РЕБ та всіх інших, але основна заслуга – це наших штурмовиків, нашої піхоти, яка зайшла і зробила цю роботу.

Зауважте! Бійці Третього армійського корпусу в ході трьох етапів операції "Вівальді" взяли в полон понад 250 російських військовослужбовців. Вони розповіли, що їхні командири віддавали накази на обнулення та відправляли штурмові групи у безповоротні атаки без змоги відступити.

Які плани має Білецький щодо НРК?

Ми бачимо, що поки ворог не зупиняється і е йде на переговори. Тому як ,на вашу думку, в майбутньому ви бачите розвиток НРК, а можливо не тільки НРК?

НРК має масштабуватися, якщо ми хочемо вивільнити особовий склад і берегти особовий склад. Людей в нас не так багато. Я спочатку сказав, скільки бійців потрібно було б залучити, якби не було НРК – понад 12 тисяч нам би потрібно було бійців. Це все замінили роботи.

Робот – це залізяка. Так, вона коштує, але це залізяка. Завтра пішли і взяли нову. Бійця повернути дуже важко, якщо поранений, а ще важче, якщо втратили. Тому НРК потрібно тільки масштабувати.

І, як казав Андрій Білецький, в планах замінити 70% бійців роботизованими системами. Ми до цього прагнемо. Ми це вибудовуємо. Вибудовуємо ешелоновану логістику, вибудовуємо вогневі роботизовані засоби для того, щоб вивільнити особовий склад і замінити його роботами.

Буде можливість застосовувати, наприклад, трансформерів, ми будемо запускати туди трансформерів. Зрозуміло, піхоту всю забрати не можна, так не вийде. Але якщо в нас вийде десь трансформера зробити, запустимо його.

Які технології ще можуть більше допомогти в боях? От роботизовані турелі, чи це в умовах наступу не дуже допомагає, чи як?

Все допомагає. Нові технології, кожна новинка допомагає, бо нова війна. Ті ж роботизовані турелі зробили великий вклад в операції "Вівальді".

Вони співпрацювали з НРК, скажімо так?

Вони працювали на НРК, тобто роботизовані турелі були на НРК.

А росіяни, теж почали застосовувати НРК? Чи поки що від них йде лише "м'ясо"?

Росіяни дуже швидко вчаться і в них також є НРК, також є застосування в нашій смузі. Не одне НРК було знищено в смузі нашої відповідальності.

Воно ще в них не так масово, як у нас, але враховуючи їхні потужності і можливість масштабування, я думаю, що ми скоро побачимо і їхні роботи. Тому ми маємо йти на крок попереду них.

Які роботи ефективніші?

А які НРК ефективніші? Українські чи закордонні? Чи ви використовуєте різні?

Ми використовуємо абсолютно різні НРК. Все, що до нас потрапляє, ми змушуємо їхати. Навіть те, що не може їхати.

Чим кращі НРК, наприклад, нашого виробництва? Вони дешевші. Якщо ми говоримо, коли ми їх купуємо. Якщо мені скажуть, що ти візьмеш один НРК за 10 мільйонів чи на цю суму НРК по 500 тисяч, я візьму по 500 тисяч, тому що для цього в мене буде 20 шансів виїхати, а не один.

Тобто я вважаю, що НРК логістичний, евакуаційний, він виконує одну місію. Все інше – бонус, тому що його можуть знищити на першій місії, може він проїхати там і 100 місій, але розраховувати треба на одну, на гірше.

А не тільки, наприклад, держава закуповує, чи можете ви отримувати від волонтерів, від небайдужих українців такі НРК? Ви приймаєте такі подарунки?

Звичайно, приймаємо. Ми тільки за. Всі, хто нам готові допомогти, ми тільки за.

Що, крім НРК, використали для успіху операції?

Для прориву укріпленої оборони противника саме на третьому етапі операції "Вівальді" задіювалися старі радянські бронетранспортери, повністю начинені вибухівкою і перетворені на керовані наземні дрони. Тут теж хотілося б деталей. Чи це був теж дуже великий сюрприз для окупантів? Хто до цього додумався?

Я вже казав, що усю операцію спланував Андрій Білецький. Не скажу точно, чи це його ідея була, чи до нього хтось прийшов. Однак він точно її схвалив.

Тут подробиць розповідати не можу, але таке було. БТР застосовували. Він розніс укріпрайон ворога і цим дав певний успіх для просування наших бійців.