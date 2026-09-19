Про це заявив командир 3-го армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Яка головна мета операції "Вівальді"?

Білецький заявив, що головна мета операції "Вівальді" на півночі Донецької області – вивести українські війська на вигідні рубежі оборони. За його словами, стратегічним завданням Сил оборони залишається захист Донецької та Луганської областей, тому українські військові не ставлять за мету захоплення якомога більшої кількості території.

Ми не воюємо там просто заради десятків або сотень, колись і тисячі кілометрів. Ми воюємо за, в першу чергу, вигідні рубежі оборони,

– зазначив командувач.

Він також заявив, що російська армія мала намір охопити укріплені міста Донеччини з півночі та півдня. Північна частина цього задуму проходила через район Святогірська та далі в напрямку Барвінкового, тоді як із півдня росіяни намагалися просуватися через Добропілля.

За словами генерала, північну частину цього задуму фактично зірвано, а ситуація поблизу Добропілля залишається складною, але контрольованою. Командир 3-го корпусу наголосив, що тепер для українських військ важливо не дати Росії відновити цей наступ, зокрема шляхом ударів по логістиці та тилових позиціях. У такому разі російським військам доведеться штурмувати Слов'янсько-Краматорську та Дружківсько-Костянтинівську агломерації без обходу з флангів.

Нагадаємо, 15 вересня командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький підтвердив наступ українських військ на Лиманському напрямку на півночі Донецької області.

На той момент Сили оборони зачистили від російської інфільтрації 75 квадратних кілометрів території та деокупували ще 10 квадратних кілометрів. Зокрема, військові звільнили Середнє, а також зачистили Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру.

Відомо, що російські військові намагалися просуватися невеликими групами, ховаючись у сірій зоні та іноді використовуючи цивільний одяг. Для протидії таким групам українські військові створили спеціальний тактичний штаб. Крім того, ЗСУ завдали ударів по російській логістиці, через що окупантам довелося відсунути важливі елементи постачання далі від лінії фронту.

Зазначимо, за перший етап операції "Вівальді" російська армія втратила понад 1,5 тисячі військових і більш як 12 тисяч дронів.