Деталі першого етапу операції "Вівальді" розкрили у Третьому армійському корпусі.

Скільки території вдалося звільнити під час наступу?

Під час операції захисники зачистили від російських військ Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру.

Також під контроль ЗСУ повернули Середнє.

Загальна площа звільненої території становить близько 85 квадратних кілометрів.

У Третьому корпусі зазначили, що це більше за площу Житомира і майже стільки ж, як площа Чернігова.

За даними корпусу, російські військові намагалися просуватися невеликими групами.

Вони ховалися в так званій сірій зоні, іноді перевдягалися в цивільний одяг, коригували удари по українських позиціях і у такий спосіб допомагали основним силам Росії просуватися вперед.

Для боротьби з такими групами українські військові створили спеціальний тактичний штаб.

Крім того, ЗСУ змогли порушити російську логістику.

Через постійні удари окупантам довелося відсунути важливі елементи постачання далі від лінії фронту.

Яких втрат зазнала Росія під час операції "Вівальді"?

За перший етап операції "Вівальді" російська армія втратила понад 1,5 тисячі військових і більш як 12 тисяч дронів.

Також були знищені бронетехніка, артилерія, автомобілі та спеціальна техніка.

Третій армійський корпус продовжує тримати оборону на своїй ділянці фронту. Траса Харків – Слов'янськ залишається під контролем України.