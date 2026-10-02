Систематичний голод, відсутність евакуації та загроза розстрілу власним командуванням змусили окупантів здаватися у полон цілими групами. Третій армійський корпус опублікував відео спілкування командира корпусу, бригадного генерала Андрія Білецького з російськими військовополоненими.

Повернення з позицій і свідчення про голод

Військові російської армії розповіли про критичний стан із забезпеченням з боку їхнього командування, зокрема на лінії бойового зіткнення. За їхніми словами, там їм доводилося залишатися тижнями без провізії та води. Через це окупанти змушені були їсти кропиву та збирати дощову воду. Деколи ситуація була настільки критичною, що, мовляв, вони пили навіть власну сечу.

В нас не було їжі. Нам доводилося їсти кору з дерев та траву. Їли ми кропиву. Тобто на пальнику кропиву робили з бульйончиком,

– розповів один із полонених загарбників.

Окупанти також повідомили, що російські командири віддавали накази на обнулення та відправляли штурмові групи у безповоротні атаки без змоги відступити. А єдиним шансом вижити було самотужки доповзти до точки евакуації.

Один із полонених зізнався, що за пів року перебування на фронті втратив 60 кілограмів ваги, а з його групи до визначеної точки дійшов тільки він.

Серед тих, хто здається українським захисникам, окрім піхоти, дедалі частіше опиняються пілоти БпЛА, мінометники та фахівці з радіоелектронної боротьби.

Зараз у кількох російських полках почався розвал. Саме тому в полон потрапляє навіть не піхота, а пілоти БПЛА, мінометники, фахівці РЕБ. Ми піхоту в окопах зустрічаємо рідше, ніж спеціалістів,

– розповів Білецький.

Звертаючись до окупантів, Білецький наголосив, що добровільна здача в полон була для них єдиною можливістю вижити

Полон – найкраще, що з вами могло статися, бо найближчим часом ваші військові потраплять у ще більше пекло,

– анонсував бригадний генерал.

Білецький поспілкувався з військовополоненими росіянами: дивіться відео

Зупинка наступу та воєнні злочини армії Росії

Зазначається, що Третій армійський корпус протистоїть одразу трьом загальновійськовим арміям Росії: 20-й, 25-й та 1-й гвардійській танковій. В результаті операції бійцями був зупинений наступ Угруповання військ "Запад", сформованого на основі військ Московського військового округу. Ворог зазнав втрат, був розбитий та відкинутий назад, заявили в корпусі.

Зокрема, 20-та загальновійськова армія Росії під командуванням Юрченка причетна до численних воєнних злочинів проти українського народу. Зокрема, у правозахисних базах зафіксовано факт страти українських військовополонених за допомогою лопат, після чого виконавців злочину нагородили за доповіддю вищому командуванню.

Особовий склад 25-ї загальновійськової армії та 1-ї гвардійської танкової армії Росії також відзначився катуваннями цивільного населення, стратами беззбройних та терором у Харківській, Київській і Сумській областях.

Нагадаємо, українські військові звільнили населені пункти Нове, Рідкодуб, Катеринівка, Карпівка та Новомихайлівка, які перебували під окупацією російських військ.