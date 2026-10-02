Систематический голод, отсутствие возможности эвакуации и угроза расстрела собственным командованием заставили оккупантов сдаваться в плен целыми группами. Третий армейский корпус опубликовал видео беседы командира корпуса, бригадного генерала Андрея Билецкого с российскими военнопленными.

Возвращение с позиций и свидетельства о голоде

Военные российской армии рассказали о критическом положении с обеспечением со стороны их командования, в частности на линии боевого столкновения. По их словам, там им приходилось оставаться неделями без провизии и воды. Из-за этого оккупанты были вынуждены есть крапиву и собирать дождевую воду. Иногда ситуация была настолько критической, что, мол, они пили даже собственную мочу.

У нас не было еды. Нам приходилось есть кору с деревьев и траву. Ели мы крапиву. То есть на горелке из крапивы делали с бульончиком,

– рассказал один из пленных захватчиков.

Оккупанты также сообщили, что российские командиры отдавали приказы на "обнуление" и отправляли штурмовые группы в безнадежные атаки без возможности отступить. А единственным шансом выжить было самостоятельно доползти до точки эвакуации.

Один из пленных признался, что за полгода пребывания на фронте похудел на 60 килограммов, а из его группы до назначенной точки дошел только он.

Среди тех, кто сдается украинским защитникам, кроме пехоты, все чаще оказываются пилоты БПЛА, минометчики и специалисты по радиоэлектронной борьбе.

Сейчас в нескольких российских полках начался развал. Именно поэтому в плен попадает даже не пехота, а пилоты БПЛА, минометчики, специалисты РЭБ. Пехоту в окопах мы встречаем реже, чем специалистов,

– рассказал Билецкий.

Обращаясь к оккупантам, Билецкий подчеркнул, что добровольная сдача в плен была для них единственной возможностью выжить

Плен – лучшее, что с вами могло случиться, потому что в ближайшее время ваши военные попадут в еще больший ад,

– анонсировал бригадный генерал.

Билецкий пообщался с российскими военнопленными: смотрите видео

Остановка наступления и военные преступления армии России

Отмечается, что Третий армейский корпус противостоит сразу трем общевойсковым армиям России: 20-й, 25-й и 1-й гвардейской танковой. В результате операции бойцами было остановлено наступление Группировки войск "Запад", сформированной на основе войск Московского военного округа. Враг понес потери, был разгромлен и отброшен назад, заявили в корпусе.

В частности, 20-я общевойсковая армия России под командованием Юрченко причастна к многочисленным военным преступлениям против украинского народа. В частности, в правозащитных базах зафиксирован факт казни украинских военнопленных с помощью лопат, после чего исполнителей преступления наградили по докладу высшему командованию.

Личный состав 25-й общевойсковой армии и 1-й гвардейской танковой армии России также отличился пытками гражданского населения, казнями безоружных и террором в Харьковской, Киевской и Сумской областях.

Напомним, украинские в военные освободили населенные пункты е Новое, Ридкодуб, Катериновка, Карповка и Новомихайловка, которые находились под оккупацией российских войск.