Об этом 29 сентября сообщил Третий армейский корпус.

Какие села освобождены?

Бойцы корпуса рассказали, что вместе с приданными силами провели успешные наступательные действия в рамках очередного этапа спецоперации "Вивальди".

Военнослужащие вернули населенные пункты Новое, Ридкодуб, Катериновка, Карповка и Новомихайловка, которые были оккупированы российской армией. Защитники вытеснили врага и установили сине-желтые флаги в освобожденных селах.

Украинские военные на освобожденных территориях: смотрите видео

В корпусе отметили, что готовятся к дальнейшим действиям на фронте.

Напомним, с начала наступательных действий на Лиманском направлении уже освобождено 176 квадратных километров украинской территории. Потери российских войск за этот этап составили около двух тысяч человек, а более 250 оккупантов взяты в плен.

По словам командира Третьего армейского корпуса бригадного генерала Андрея Билецкого, главной целью третьего этапа операции было селище Нове. Ведь контроль над высотами вокруг него дает инициативу на плацдарме.