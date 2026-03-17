В Україні створили робота, що рятує і витягує поранених на фронті: потужне відео роботи НРК

Українська компанія Air3F представила новий наземний роботизований комплекс VARKHAN, який може використовуватись для евакуації поранених та логістики на фронті. Розробники наголошують, що система вже адаптована до бойових умов і покликана зменшити ризики для військових під час виконання небезпечних завдань.

НРК VARKHAN продемонстрували разом із іншими рішеннями компанії Air3F, які інтегруються у єдину екосистему безпілотних систем. Мовиться про поєднання наземних платформ, дронів та засобів зв’язку, що дозволяє ефективніше виконувати завдання на полі бою. Презентацію відвідав 24 Канал.

Які можливості НРК VARKHAN?

Головний інженер компанії Air3F Святослав Кульбацький пояснив 24 Каналу, що НРК створювався як універсальна платформа для логістики, розвідки та евакуації. За його словами, комплекс здатен долати складні перешкоди, зберігаючи стабільність завдяки повному приводу. Він додав, що вантажопідйомність системи дозволяє транспортувати як поранених, так і необхідне обладнання. Також НРК оснащений різними каналами зв’язку, які автоматично перемикаються залежно від якості сигналу.

НРК VARKHAN предназначений для логістики розвідки для евакуації поранених і полеглих на фронті, для допомоги нашим бійцям. Йому в межах розумного байдуже щодо глибини покриття, до перепон, які перед ним є, там, стовпи, дерева і так далі. За рахунок підвізки у нього постійно на чотирьох колесах є щеплення з землею,

– пояснив головний інженер Air3F.

Кульбацький також зазначив, що комплекс має чотири двигуни загальною потужністю 6 кВт і здатен працювати навіть у складних умовах, зокрема на болотистій місцевості. Він підкреслив, що НРК обладнаний модулем для швидкого встановлення евакуаційних нош, які фіксуються за лічені секунди, що критично важливо під час бойових операцій.

Окрім цього, система підтримує дистанційне керування, включно з управлінням освітленням і камерами, що дає змогу працювати у темний час доби.

В чому перевага українського виробника?

Начальник виробництва компанії Ігор Береговенко розповів, що Air3F розробляє комплексні рішення для керування безпілотними системами – від наземних станцій до ретрансляторів і антен. Він зазначив, що одним із флагманських продуктів компанії є аналогова станція управління "Тібун-5", яка вже масово використовується на фронті. За його словами, таких систем було відвантажено понад три тисячі, що свідчить про їхню ефективність і затребуваність.

Насправді зі стороною ворога ми розвиваємося, можна сказати, дзеркально. Але оскільки ми не такі масові, у нас є більша гнучкість і ми швидше реагуємо на зміни. Загалом, я вважаю, що наша сторона більш технологічна – ми змушені такими бути, адже не маємо такої кількості людей і ресурсів, тому беремо технологіями та кмітливістю,

– додав Береговенко.

Водночас технології не стоять на місці: росіяни бачать, що робимо ми, а ми бачимо, що роблять вони, тому розвиток відбувається паралельно, каже Береговенко. Різниця – у часовому проміжку, коли українці вже щось реалізували, а вони ще ні. І саме за цей час варто боротися, вважає співрозмовник.

Окремо він наголосив, що українські виробники демонструють більшу гнучкість і швидкість у впровадженні інновацій порівняно з противником. Це, за його словами, дає змогу вигравати час у технологічному протистоянні, навіть попри обмежені ресурси.

Що ще відомо про НРК?