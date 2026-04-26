Будуть оновлювати, як телефони: чому українські роботи вражають НАТО

Роботи українського виробництва дедалі активніше застосовують на фронті. Вони дозволяють замінювати людей у найзапекліших точках.

Про їхню роботу розповів директор з досліджень та розробок DevDroid Олег Федоришин для Business Insider.

Дивіться також Естонія та Україна разом створюватимуть зброю: стало відомо, яку саме

В чому унікальність роботів?

Видання розповіло, що роботизовані комплекси на фронті можуть виконувати різні ролі війська – від логістики до бойових дій. Однак на тлі швидких змін у війні роботи можуть застаріти без оновлення.

Олег Федоришин зазначив, що їхні системи розробляють з можливістю якомога легшого оновлення, "як мобільні телефони чи операційні системи".

Ми можемо оновлювати його дистанційно, додавати нові функції та виправляти помилки,

– додав Федоришин.

За його словами, компанія оновлює програмне забезпечення систем кожні кілька тижнів. А вимагає це лічених хвилин.

Водночас розробники тримають зв'язок із військовими підрозділами через цілодобовий чат. Зазначається, що навіть о 03:30 бійці можуть отримати техдопомогу.

До того ж регулярно модернізують саму техніку. Приблизно раз на пів року проводиться капітальна модифікація систем. Це дозволило більш ніж удвічі збільшити відстань, яку долає робот.

Федоришин розповів, що ідеї для оновлень часто пропонують самі військові. А команди DevDroid базуються неподалік від лінії фронту, щоб швидше ремонтувати техніку.

Верховний головнокомандувач НАТО з питань трансформації, адмірал П'єра Вандьє, вважає, що Альянсу необхідна українська "ДНК адаптації".

Що відомо про НРК на війні?