"Орешник", що вдарив у травні по Білій Церкві, виготовлений з нових деталей: про що це свідчить

Росія 24 травня 2026 року вдарила по Білій Церкві "Орешником". Вдалося встановити, що на відміну від попередніх, ця ракета була виготовлена з використанням нової електроніки.

Про це розповів уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк "Мілітарному".

Що відомо про виробництво "Орешників"?

Дослідження уламків ракети показало, що більше ніж половина всіх датованих компонентів виготовлена у 2023 – 2024 роках, також були деталі й 2025.

Це свідчить, що йдеться не про використання старих запасів, а про триваюче виробництво ракет із застосуванням нової електронної компонентної бази,

– пояснив Владислав Власюк.

Він додав, що усі ідентифіковані компоненти дослідженого "Орешника" виробляли лише на російських та білоруських підприємствах.

Зверніть увагу! Під час масованого обстрілу в ніч на 24 травня Росія запустила два "Орешника", але перший пуск був невдалим. Тоді ракета влучила, ймовірно, у передмісті Донецька.

Таким чином використання нової електроніки сильно відрізняє ракету, що атакувала Білу Церкву, від тих, які були застосовані під час попередніх атак на Львівщину у січні 2026 року та Дніпро в листопаді 2024 року.

Наприклад, всі друковані плати та мікросхеми всередині процесорного блока, який керує польотом, в уламках з Львівщини були виготовлені у період із 2014 до 2016 року.

Маркування окремих деталей з уламків у Дніпрі показувало, що їх виготовили на початку 2018 року і, можливо, спочатку вони призначалися для інших проєктів.

Загалом українські фахівці дослідили близько 470 електронних компонентів. Їх виготовили на 25 підтверджених підприємствах Росії та Білорусі, зокрема,"Науково-виробничий центр автоматики та приладобудування імені академіка Пілюгіна", "Мікрон", "Ангстрем", "Кремній ЕЛ", "Оптрон", "Моріон", "Світлана", білоруський холдинг "Інтеграл" та його дочірній завод "Транзистор".

У матеріалах є ще 4 виробники, але їхню участь остаточно підтвердити не вдалося.

Близько 62% ідентифікованих компаній уже під міжнародними санкціями, тоді як 93% внесла до санкційних списків лише Україна.