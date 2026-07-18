Об этом рассказал уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк изданию"Милитарный".

Что известно о производстве "Орешников"?

Исследование обломков ракеты показало, что более половины всех датированных компонентов изготовлено в 2023–2024 годах, также были детали и 2025 года.

Это свидетельствует о том, что речь идет не об использовании старых запасов, а о продолжающемся производстве ракет с применением новой электронной компонентной базы,

– пояснил Владислав Власюк.

Он добавил, что все идентифицированные компоненты исследованного "Орешника" производились исключительно на российских и белорусских предприятиях.

Обратите внимание! Во время массированного обстрела в ночь на 24 мая Россия запустила две ракеты "Орешник", но первый запуск оказался неудачным. Тогда ракета попала, вероятно, в пригород Донецка.

Таким образом, использование новой электроники значительно отличает ракету, атаковавшую Белую Церковь, от тех, которые применялись во время предыдущих атак на Львовскую область в январе 2026 года и на Днепр в ноябре 2024 года.

Например, все печатные платы и микросхемы внутри процессорного блока, управляющего полетом, в обломках из Львовской области были изготовлены в период с 2014 по 2016 год.

Маркировка отдельных деталей из обломков в Днепре показывала, что они были изготовлены в начале 2018 года и, возможно, изначально предназначались для других проектов.

Всего украинские специалисты исследовали около 470 электронных компонентов. Их изготовили на 25 подтвержденных предприятиях России и Беларуси, в частности, "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина", "Микрон", "Ангстрем", "Кремний ЭЛ", "Оптрон", "Морион", "Светлана", белорусский холдинг "Интеграл" и его дочерний завод "Транзистор".

В материалах есть еще 4 производителя, но их участие окончательно подтвердить не удалось.

Около 62 % идентифицированных компаний уже находятся под международными санкциями, тогда как 93 % включены в санкционные списки только Украиной.