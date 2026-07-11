Об этом говорится в исследовании "What is Oreshnik Made Of? Russia's Most Domestic Missile Yet" Независимой антикоррупционной комиссии (NAKO).

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Кто производит "Орешник"?

В ходе исследования специалистам удалось идентифицировать около 470 электронных компонентов, изготовленных 25 подтвержденными предприятиями России и Беларуси. В материале упоминаются еще четыре производителя, но пока окончательно не подтверждено, причастны ли они к производству ракет.

Большинство идентифицированных компонентов было создано в 2014 – 2018 годах.

В основном современное российское высокоточное вооружение зависит от западной микроэлектроники. Однако "Орешник" преимущественно оснащен компонентами российского и белорусского производства, отметили эксперты. По их мнению, таким образом Россия стремится уменьшить зависимость от импорта. Однако пока она не является полностью самостоятельной в этом вопросе.

Согласно обнародованным данным, 62% выявленных производителей находятся под международными санкциями. В то же время 93% компаний подпадают под санкции Украины.

Производители компонентов для "Орешника" / Скриншот из исследования NAKO

Где расположены предприятия?

Большинство идентифицированных предприятий расположено в Москве, Зеленограде, Московской области, Воронеже, Калуге, Орле, Брянске, Рязани, Пензе и других городах, в том числе в Беларуси.

Часть производителей входит в структуру государственных корпораций "Ростех", "Росэлектроника" или "Роскосмос".

Что касается сотрудничества с Беларусью, то известно, что холдинг "Интеграл" и его дочерний завод "Транзистор" в Минске изготовили для ракеты диодные сборки и интегральные микросхемы в 2014–2015 годах. Они подчиняются Министерству промышленности Беларуси и являются одними из крупнейших производителей микроэлектроники в стране.

Аналитики утверждают, что санкции должны затронуть не только производителей готовых ракет, но и всех участников производственной цепочки. А ужесточение ограничений в отношении этих компаний может замедлить развитие российских ракетных программ.

Напомним, аналитики ISW назвали вероятное количество боеспособных ракет "Орешник", оставшихся в России.