Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что фактически существует две причины, по которым "Орешник" часто дает сбой. Аналитики говорили об отклонении в несколько десятков километров. Но все же это довольно сомнительная история. Вероятно, отклонение составляет несколько километров.

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Что не так с "Орешником"?

По словам Ступака, "Орешник" — фактически гибрид, собранный из различных компонентов и запчастей, которые были произведены еще в прошлом веке. Недавно аналитики Dallas Analytics указали на конкретную проблему этой ракеты. Речь идет об авиационном гироскопе ГУ-503, который производился по документации 1970-х годов. На практике он не позволяет бортовой системе точно корректировать полет, в результате чего и возникает отклонение.

Стоит отметить и другую причину – особую любовь Путина к различным "вундерваффе". Диктатор всегда публично рассказывает об уникальном оружии, которого нет нигде в мире. Но на практике часто получается "франкенштейн", собранный из старых запчастей. И нет ничего удивительного в том, что в ракете есть серьезные дефекты.

На этом в России идет безумный распил денег. Напомню, что в этом году скрытые расходы в российском бюджете составляют 170–180 миллиардов долларов. Там есть из чего поживиться. На "Орешнике" также, убежден, изрядно "освоили" бюджетные средства,

– отметил Ступак.

Почему "Орешник" сильно отклоняется от цели: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что диктатор Путин рассказывал, что "Орешник" – высокотехнологичная и практически неуязвимая система. Впрочем, она собрана из компонентов различных советских ракет. Аналитики указали на одну из уязвимостей "Орешника", из-за которой он может отклоняться даже на несколько десятков километров.

С начала полномасштабной войны Россия трижды запускала эту ракету по Украине. Впервые – в ноябре 2024 года по Днепру, во второй раз – в январе 2026 года по окрестностям Львова. В третий раз – по гаражам в Белой Церкви в мае. Есть также предположение, что тогда же еще одна ракета "Орешник" упала на временно оккупированной территории Донецкой области.

По данным ГУР, по состоянию на апрель 2026 года Россия могла иметь в запасе до 10 ракет "Орешник".