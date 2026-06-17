Об этом говорится в расследовании Dallas Analytics. Авторы проанализировали обломки ракет "Орешник", которые Россия уже трижды запустила по Украине, а также внутреннюю переписку предприятий российского военно-промышленного комплекса.

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Отметим, что после первого применения "Орешника" по украинскому городу Днепр российский диктатор Путин представлял эту ракету как высокотехнологичную и практически неуязвимую систему. При этом, как утверждают журналистские расследования, он приказал ускорить производство ещё четырёх единиц.

В то же время темпы производства столкнулись с техническими трудностями. Аналитики отмечают, что "Орешник" не является полностью новой разработкой, а собран из компонентов различных советских ракетных и авиационных программ.

Среди них – авиационный гироскоп ГУ-503, созданный по документации 1970-х годов. Он должен фиксировать изменения положения ракеты во время полёта – наклон вверх или вниз, вращение вокруг оси и отклонение вправо или влево. Из-за отсутствия точных данных гироскопа бортовая система не может полноценно корректировать траекторию полёта. Поэтому даже небольшое отклонение в ориентации на старте способно привести к значительной погрешности – вплоть до десятков километров в конце маршрута.

Следователи выяснили, что в переписке между Мичуринским заводом "Прогресс" и Азовским оптико-механическим заводом, датированной мартом 2025 года, речь идет о проблемах с производством ГУ-503. В частности, отмечается, что его серийный выпуск давно прекращён, а оборудование для настройки и тестирования устарело и частично неисправно.



Переписка между Мичуринским и Азовским оптико-механическими заводами / Скриншот Dallas Analytics

Также отмечается, что возобновление производства потребовало бы полного обновления документации, длительной подготовки и дополнительных испытаний. Кроме того, из-за небольших объемов заказов себестоимость деталей существенно возрастала.

Вместо этого завод предлагал создать современную замену совместно с предприятием "Темп-Авиа", однако более поздние данные указывают на то, что этот вариант, возможно, был отклонен. В исследованных обломках ракет 2026 года обнаружили компонент ГУ-503 с маркировкой 2025 года.

В расследовании также говорится, что основной проблемой "Орешника" является не только сам гироскоп, но и отсутствие оборудования для проверки его точности перед установкой на ракету. То есть предприятия могут собирать устройства, но не имеют возможности полноценно проверить их работу под нагрузкой.

Dallas Analytics установила, что из-за требования Кремля выполнять заказы в сжатые сроки заводы часто пропускают стандартные этапы контроля качества.

Как мы уже писали, зафиксировано как минимум три запуска "Орешника" по Украине. Первая ракета атаковала Днепр, вторая в январе 2026 года – Львовскую область, а третья 24 мая упала на гаражный кооператив в Белой Церкви. Также есть предположение, что ещё одна исчезла над оккупированной частью Донецкой области.

Интересно, что после последнего удара "Орешником" по Белой Церкви Путин изменил свою риторику в отношении этого вооружения, мол, пока эта ракета только проходит испытания, а гаражи в Киевской области были использованы для "удобного наблюдения за результатом".

И даже несмотря на упомянутые проблемы, авторы расследования предостерегают от недооценки ракеты. "Орешник" имеет дальность, достаточную для поражения европейских столиц, и потенциально способен нести ядерный заряд. Дополнительную угрозу представляет возможное размещение мобильных пусковых установок на территории Беларуси – это существенно сократит время реагирования на возможный удар.

В Dallas Analytics отмечают, что имеющаяся неточность системы не уменьшает её опасности. Наоборот, сочетание мощной боевой части, нестабильного наведения и готовности Москвы применять ракету повышает риск непредсказуемых ударов по гражданским объектам.

В то же время аналитики предполагают, что после атак на Украину у России осталась лишь одна боеспособная ракета "Орешник". Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что, несмотря на сокращение запасов такого вооружения, Россия, вероятно, будет и в дальнейшем пытаться поддерживать производство "Орешника".